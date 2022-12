RIFORMA PENSIONI 2022/ Proietti (Uil): Quota 103 beffa per molti lavoratori

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

La Uil, attraverso il suo Segretario confederale Domenico Proietti, boccia le misure di riforma delle pensioni contenute nella Legge di bilancio, a partire da Quota 103, che “è di fatto una beffa per molti lavoratori, non una quota, ma nuovamente un ambo secco, come quota 100 e quota 102. Una misura che ha gli stessi difetti delle versioni precedenti e che privilegia lavoratori con carriere stabili e forti, inoltre per le lavoratrici con l’introduzione delle finestre l’anticipo rispetto alla pensione anticipata regolare è inferiore all’anno. Misura ulteriormente depotenziata dal tetto alla pensione, circa 2500 € mensili, taglio che resterebbe fino al raggiungimento del 67° anno di età e non fino al virtuale raggiungimento della pensiona anticipata. Una penalizzazione che scoraggerà la maggior parte dei possibili interessati”.

IL COMMENTO SUL BLOCCO DELLE RIVALUTAZIONI

Intervistato da pensionipertutti.it, il sindacalista evidenzia anche che “l’attuale formulazione di Opzione donna rappresenta l’esatto contrario di quello di cui le lavoratrici hanno necessità. Prevedere un accesso solo per chi è in particolari condizioni, come l’assistenza a un familiare disabile, equivale a mettere le lavoratrici davanti a un ricatto: ridurre la propria aspettativa pensionistica per assistere un familiare”. Infine, Proietti punta il dito sul nuovo blocco parziale della rivalutazione delle pensioni, definendolo “ingiusto e contro ogni logica, soprattutto in un momento di alta inflazione in cui i pensionati sono i più penalizzati. Un modo per fare cassa e come i governi passati per usare le pensioni come un bancomat per coprire altre poste di bilancio”.

