Riforma pensioni 2022/ Quota 102 in vigore dal 2 aprile per alcuni lavoratori

Riforma pensioni 2022: partita quota 102, cosa cambia per i dipendenti di aziende private?

Riforma pensioni 2022, novità per alcuni dipendenti di aziende private. Dal 2 aprile è partita la cosiddetta quota 102 per la riforma pensioni 2022, dunque potranno presentare la domanda di pensione tutti quei lavoratori di imprese private, iscritti obbligatoriamente all’Ago, l’assicurazione generale obbligatoria. Ecco quali sono i requisiti. , novità per alcuni dipendenti di aziende private. Dal 2 aprile è partita la cosiddettaper la riforma pensioni 2022, dunque potranno presentare la domanda di pensione tutti quei lavoratori di imprese private, iscritti obbligatoriamente all’, l’assicurazione generale obbligatoria. Ecco quali sono i requisiti.

Riforma pensioni 2022: in cosa consiste

La riforma si applica a coloro che entro il 31 dicembre 2022, 64 anni di età ed avranno versato 38 anni di contributi e viceversa per quelli non iscritti al lago la partenza sarà dal 2 maggio per i dipendenti delle imprese pubbliche la partenza ci sarà dal 2 luglio. Persiste dunque l’obbligo di iscrizione all’assicurazione generale Ago.

Riforma pensioni 2022: per tutti gli altri lavoratori si attende il governo

Def, il documento economia e finanza, Mario Draghi non ha parlato di riforma delle pensioni che era attesa da almeno 10 milioni di lavoratori e da tutti i sindacati che lavorano con le parti sociali per attuare le proposte di riforma. La quota 102 non è stata ancora discussa per dipendenti pubblici e per tutti gli altri lavoratori dal momento che nella conferenza stampa di ieri, all’interno della presentazione del, il documento economia e finanza, Mario Draghi non ha parlato di riforma delle pensioni che era attesa da almeno 10 milioni di lavoratori e da tutti i sindacati che lavorano con le parti sociali per attuare le proposte di riforma.

