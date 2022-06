RIFORMA PENSIONI 2022/ Rifondazione chiede minime a 1.000 euro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PATTA

Le Considerazioni finali di Ignazio Visco non sono piaciute ad Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro del Partito della Rifondazione comunista, che, come riporta Ansa, ricorda che “Siamo il paese con milioni di pensionati che campano con meno di mille euro al mese. L’inflazione al 6,9%, che aumenterà ancora insieme alle sanzioni, e già molto più alta per i redditi bassi, inferirà un colpo durissimo alle condizioni di esistenza di milioni di famiglie ampliando la fascia di quelle che non arrivano a fine mese. Il bonus di 200 euro è un misero palliativo”. Dal suo punto di vista, dal Governatore della Banca d’Italia non è arrivata “nessuna critica alla vergogna di un ridisegno del fisco che scarica il 97% dell’Irpef su lavoratori e pensionati”.

RIFORMA PENSIONI, LA RICETTA DI RIFONDAZIONE COMUNISTA

“Al contrario del governatore e del governo noi pensiamo che per invertire il disastro economico e sociale del Paese occorrono subito forti aumenti salariali per tutti, un salario minimo orario di dieci euro netti, pensioni minime di mille euro, il blocco degli aumenti sulle bollette e prezzi calmierati dei beni di prima necessità, piani nazionali per l’occupazione e per la casa, abolizione delle norme sulla precarietà, aumento consistente della spesa per scuola e sanità, politiche industriali a guida pubblica con forti investimenti per la riconversione ecologica a partire dal sud; e un fisco meno iniquo: progressività del prelievo su tutti i redditi da lavoro e da capitale, tassa progressiva sulle grandi ricchezze a partire da un milione di euro”, aggiunge Patta.

