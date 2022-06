RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini chiede Quota 41 e azzeramento Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI

Matteo Salvini, durante un intervento alla Festa della Lega di Fubine, ha ricordato il segnale importante dell’astensione alle ultime elezioni della scorsa settimana. “Gli italiani hanno il problema del lavoro, delle pensioni, del futuro dei propri figli.

Evidentemente non siamo stati abbastanza incisivi ma governare tutti i giorni con Pd e Movimento 5 Stelle non è semplice”, ha detto il leader del Carroccio, che, come riporta radiogold.it, ha promesso che nella prossima Legge di bilancio “chiederemo di mettere 10 miliardi negli stipendi e nelle pensioni, non nel reddito di cittadinanza”. Salvini ha anche chiesto “l’azzeramento della legge Fornero e quota 41”, proposta di riforma delle pensioni che la Lega ha rispolverato da alcune settimane.

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI MARCELLO PACIFICO

Il sito dell’Anief segnala invece che Marcello Pacifico ha presentato a Verona la proposta di riforma pensioni per evitare di tornare alla Legge Fornero. “Occorre introdurre assegni allineati all’inflazione e liquidazione immediata TFS/TFS e anticipo di un anno per le mamme.

Inoltre, è indispensabile che per professioni logoranti e con un’alta percentuale di burnout, come i lavoratori di Scuola e Sanità, si riconosca lavoro usurate e quindi l’uscita anticipata attorno ai 60 anni di età senza decurtazioni. C’è urgenza di introdurre delle deroghe, a partire dal 1° gennaio 2023: ne va di mezzo anche la qualità del servizio pubblico”, ha evidenziato il Segretario organizzativo Confedir, che si è detto favorevole alla cosiddetta Quota 102 “flessibile”.

