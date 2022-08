RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini: Quota 41 costa 4 miliardi per il 2023

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI SU QUOTA 41

Come riporta Il Tempo, dal palco della festa della Lega a Pinzolo, in Trentino, Matteo Salvini è tornato a ribadire la sua proposta in tema di riforma delle pensioni. “Azzerare la legge Fornero si può, basta volerlo”, ha detto l’ex ministro dell’Interno, evidenziando che “per il 2023 Quota 41 costa 4 miliardi di euro. Sono tanti? Sì, ma è meno della metà di quello che costa il reddito di cittadinanza. Allora preferisco dimezzare il reddito di cittadinanza e mandare qualcuno in pensione dopo 41 anni di fabbrica”. Salvini ha anche criticato chi mette in discussione la proposta di Quota 41, spiegando che “a sinistra dicono che è un privilegio andare in pensione dopo 41 anni di lavoro in fabbrica o in casa di riposo. Chi lo dice non ha mai lavorato”.

LE DICHIARAZIONI DI TEOTINO

Di elezioni e pensioni, oltre al leader del Carroccio, parla anche Stefano Teotino, candidato di Potere al Popolo a Pisa nelle liste di Unione Popolare con De Magistris per il collegio uninominale n° 4 di Pisa per la Camera dei Deputati. Secondo quanto riporta gonews.it, Teotino ha spiegato che “nelle piazze, nei posti di lavoro, nei quartieri popolari e nel prossimo Parlamento ci batteremo per un salario minimo di almeno 10 € l’ora, per pensioni minime a 1.200 euro, per il ritorno alla scala mobile in difesa di salari e pensioni dall’inflazione, per lo stop immediato alle spese militari e all’invio di armi in Ucraina, per la difesa coerente dell’ambiente, contro ogni ritorno al nucleare, al carbone e all’uso irrazionale degli idrocarburi”.

