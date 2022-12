RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra chiede piena indicizzazione degli assegni

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

A margine del consiglio generale della First-Cisl, Luigi Sbarra, come riporta Ansa, è tornato a parlare di riforma delle pensioni e Legge di bilancio. “Riteniamo urgente e necessario assicurare la piena indicizzazione delle pensioni, è sbagliato fermarsi a quattro volte il trattamento minimo. Bisogna alzare di più, perché sono pensioni del ceto medio, non si tratta di tagliare pensioni d’oro o d’argento”, ha detto il Segretario generale della Cisl, secondo cui “bisogna inoltre assicurare gli attuali requisiti per Opzione donna, togliendo vincoli che limitano e restringono il campo di azione”. Vedremo se nel corso dell’iter parlamentare ci saranno modifiche sostanziale alla manovra su questi punti, cosa non affatto scontata.

LA SCADENZA PER I CONTRIBUTI VERSATI A UN FONDO PENSIONE

Intanto, in un articolo pubblicato su Italia Oggi, viene ricordato che “chi non è riuscito a scontare sulla dichiarazione dei redditi presentata quest’anno (730/2022 o Redditi/2022) i contributi versati a un fondo pensione e/o a una compagnia di assicurazioni per la costruzione di una pensione di scorta ha tempo fino a fine mese per rimediare. Cioè per garantirsi che lo sconto fiscale non avuto in dichiarazione dei redditi si traduca in sconto fiscale sulla futura pensione di scorta. A tal fine, deve comunicare al fondo pensione e/o alla compagnia di assicurazioni i versamenti effettuati nell’anno 2021 che non sono stati indicati in dichiarazione dei redditi. Così facendo, non verserà tasse sulla futura pensione integrativa per la quota maturata in relazione ai contributi non dedotti. Il dato da comunicare è indicato nella CU/2022”.

