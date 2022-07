RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra: Governo di ordinaria amministrazione deve farla

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

La situazione politica italiana è piuttosto incerta e crea preoccupazione anche nei sindacati. Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, ritiene che “anche un Governo caratterizzato solo per l’ordinaria amministrazione, in attesa delle elezioni, non può non includere un impegno per la gestione di un’emergenza sociale che come sappiamo oggi prende la forma di un’inflazione che schiaccia i redditi ed i risparmi delle fasce deboli, erode il potere di acquisto per lavoratori e pensionati. Questa situazione di emergenza sociale va governata con misure urgenti e straordinarie rilanciando salari e pensioni, tagliando le tasse, realizzando gli investimenti, rinnovando tutti i contratti, riformando il sistema pensionistico, puntando decisamente su politiche attive, formazione, attuazione del Pnrr”.

LE CONSIDERAZIONI DI FRACASSI (CGIL)

Gianna Fracassi, in un articolo pubblicato su Left, evidenzia invece che “non dare risposte concrete ai bisogni e alle esigenze e aspettative delle persone, non mettere al centro dell’agenda politica – qualunque sia la sua ampiezza temporale, pochi mesi o una legislatura – il lavoro e la questione sociale non può che allargare la distanza con le istituzioni, oltre che con le forze politiche di una parte consistente dei cittadini e delle cittadine”. E a proposito della questione sociale, la vice segretaria generale della Cgil ricorda che il sindacato ha avanzato su questo tema richieste e proposte negli ultimi mesi, anche per quel che riguarda la riforma delle pensioni. “E la Cgil sta sempre dalla stessa parte: dalla parte dei lavoratori delle lavoratrici, dei giovani, le donne e i pensionati e le pensionate di questo Paese”, aggiunge quindi la sindacalista.

