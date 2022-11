RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra ribadisce le priorità dei sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Come riporta Ansa, secondo Luigi Sbarra sulle pensioni “dobbiamo restituire al sistema profili di equità, di flessibilità, di inclusività e di sostenibilità sociale. Dobbiamo far partire subito un tavolo di confronto politico per cambiare e migliorare la legge Fornero”. Ospite di Rainews24, il Segretario generale della Cisl ha anche ribadito quelle che per i sindacati sono le priorità in tema di riforma delle pensioni: “Negoziare una pensione di garanzia per i giovani e le donne, aprire una nuova fase di silenzio assenso sulla previdenza complementare tagliando le tasse per chi aderisce ai fondi pensione, dare strutturalità e allargare il perimetro dell’Ape sociale e contrattare misure di flessibilità in uscita: 41 anni di contributi a prescindere dall’età e anche una finestra a partire dai 62 anni”.

LA BUSSOLA PER I SINDACATI

Come già aveva avuto modo di dire in precedenza, il sindacalista ha evidenziato che le pensioni “non sono né un lusso, né un privilegio, né una gentile concessione dei governi o del parlamento. Ma sono un diritto perché rappresentano salario differito”. Sbarra ha anche risposto a una domanda relativa all’unità del sindacato, ricordando che le piattaforme unitarie di Cgil, Cisl e Uil, su pensioni, fisco e sicurezza sul lavoro, “rimangono per noi una bussola. È un patrimonio di unità che dobbiamo consolidare e valorizzare. Molte volte la nostra diversità è sulla lettura e sul giudizio che diamo ai risultati. Per noi la prospettiva è quella del confronto” con il Governo. Vedremo a quali risultati effettivi porterà nelle prossime settimane.

