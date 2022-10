RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra: scongiurare scalone della Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Venerdì prossimo Marina Calderone incontrerà le parti sociali e Luigi Sbarra, come riporta Ansa, ricorda che tra le priorità che il sindacato intende segnalare al ministro del Lavoro c’è il tema della riforma delle pensioni. “Dobbiamo scongiurare che dal primo gennaio del prossimo anno scatti questo odioso scalone di 5 anni della legge Fornero. Serve un tavolo politico urgente con il nuovo governo per giungere a soluzioni condivise e per restituire al sistema pensionistico italiano profili di flessibilità, di equità, di stabilità, di sostenibilità delle regole, di inclusività”, evidenzia il Segretario generale della Cisl. Resta da capire quanto spazio ci sarà per le misure previdenziali nella Legge di bilancio che il Governo dovrà varare tra non molto.

L’ANALISI DI MARINO

Secondo Mauro Marino, “è ovvio che in un Governo di coalizione è necessario attuare delle forme di compromesso, ma se questo discorso può essere accettato quest’anno per il poco tempo che ha il Governo a disposizione prima della Legge di bilancio, per contenere i costi, non può valere per sempre”. L’esperto previdenziale, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, spiega che “ci aspettiamo, quindi, dal nuovo Esecutivo, un immediato fitto e costruttivo dialogo con le forze sociali e le varie associazioni di categoria, oltre ovviamente alle forze politiche di opposizione, per realizzare e approvare al più tardi entro il primo semestre del 2023 l’agognata legge previdenziale per modificare la rigidità della legge Fornero e dare, finalmente, dopo una vita di lavoro, una giusta e decorosa pensione ai lavoratori italiani”.

