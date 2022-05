RIFORMA PENSIONI 2022/ Tra le richieste in piazza il 1° maggio (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI QUAGLIOTTI (CGIL)

Per la Festa dei lavoratori sono state organizzate manifestazioni sindacali in tutta Italia. Come ricorda lanuovaprovincia.it, ad Asti Cgil, Cisl e Uil sfileranno per le strade della città in mattinata e sarà presente anche la Segretaria nazionale della Cgil Francesca Re David. Il Segretario generale provinciale Luca Quagliotti ha spiegato che “l’aspetto più importante è che la manifestazione si svolgerà nuovamente in presenza, segnale importante di ritorno alla normalità. Riteniamo, a questo proposito, che ci siano tanti motivi per scendere in piazza, tra cui diverse rivendicazioni. Il lavoro, innanzitutto, quindi salari più equi, specialmente in questo periodo caratterizzato da un’inflazione galoppante. E ancora, una riforma del fisco equilibrata e una riforma delle pensioni che garantisca un futuro dignitoso anche ai giovani”.

LE PAROLE DI BATTAGLIA (CONFSAL)

Da Napoli, invece, la Confsal, come ha sottolineato il vice segretario generale vicario Massimo Battaglia ad Adnkronos/Labitalia, lancerà un messaggio per spiegare che il primo maggio “deve rappresentare l’occasione per il rilancio del Paese, dei giovani, dei lavoratori, di chi un lavoro ce l’ha e di chi lo sta cercando, dei pensionati”. Il sindacalista ha ricordato che “la situazione è allarmante sempre di più: tra caro energia e caro spesa la gente stenta sempre di più ad arrivare a fine mese”. Per Battaglia, quindi, “non c’è alternativa: vanno alzati salari e pensioni per permettere agli italiani di affrontare questo momento difficile”. E le risorse “vanno trovate negli sprechi che sono ancora tanti, troppi, nel nostro Paese”.

