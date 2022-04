RIFORMA PENSIONI 2022/ Tre fattori dietro il calo di uscite tra i prof

RIFORMA PENSIONI 2022, CALO DI USCITE TRA I PROFESSORI

Affrontando il tema della riforma pensioni 2022, in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore vengono ricordati i numeri relativi alle domande di pensionamento nel mondo della scuola. “Chissà se è solo per lo ‘scalone’ di quota 102. Oppure per le penalizzazioni che la vecchia quota 100 portava con sé e che rendono sempre più esigua la platea intenzionata ad avvalersene. O ancora per l’attesa di una riforma delle pensioni 2022 all’orizzonte più favorevole. Fatto sta che nel giro di 12 mesi le domande di pensionamento dei prof sono calate quasi di un terzo: sono 24.531 infatti gli insegnanti che usciranno il prossimo 1° settembre”, scrivono Eugenio Bruno e Claudio Tucci, evidenziando che “le regioni dove ci saranno, in percentuale, meno uscite rispetto a 12 mesi fa sono Veneto (-40%), Sardegna (-39%) e Marche (-38%)”.

RIFORMA PENSIONI 2022, TRE FATTORI DIETRO IL FENOMENO

In valore assoluto, invece, “primeggiano Lombardia (-1.874), Sicilia (-1.373) e lo stesso Veneto (-1.141). Secondo gli esperti del tema che riguarda la riforma pensioni, questi numeri scontano almeno tre fattori. Il primo è legato alle modifiche normative. Con quota 102, nei fatti, si esce a 64 anni di età (e 38 anni di contributi) laddove con Quota 100 ne bastavano 62”. “Il secondo fattore è legato alle difficoltà economiche, accentuate dalla pandemia, che consigliano stabilità di stipendio nelle famiglie”. “E poi c’è l’effetto ‘aspettativa’: da settimane il Governo, attraverso il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e sindacati hanno aperto un confronto sulle pensioni, dal quale si attendono possibili novità più vantaggiose rispetto alle regole attuali (e, quindi, nell’attesa si posticipa il ritiro dal lavoro)”.

