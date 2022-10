RIFORMA PENSIONI 2022/ Tre ipotesi con ricalcolo (ma non a costo zero)

RIFORMA PENSIONI, LE SOLUZIONI PER FAR QUADRARE I CONTI

Come ricorda Il Sole 24 Ore, “l’esigenza di far quadrare i conti” potrebbe comportare per il nuovo Governo l’esigenza di “adottare soluzioni di flessibilità connesse a un ricalcolo della pensione, che poi è quello che già accade con Opzione donna”. E “tre ipotesi di anticipo collegate al calcolo, o alla quota contributiva della pensione, si trovano nel ventunesimo rapporto annuale dell’Inps. Soluzioni che comunque non sono a costo zero perché da un lato comportano una riduzione dell’importo degli assegni (nella logica del contributivo a una minore età corrisponde un importo inferiore in quanto si prevede che sarà erogato per più tempo) e dall’altra determinano un aumento della spesa pensionistica per almeno i prossimi dieci anni”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Bonomi: non possiamo permetterci prepensionamenti

LE PAROLE DI SBARRA

Il quotidiano di Confindustria evidenzia anche che, in tema di riforma delle pensioni, “non vanno dimenticati gli strumenti di accompagnamento alla pensione con caratteristiche e costi più o meno ripartiti tra Stato e lavoratori-aziende: contratto di espansione, isopensione, assegno straordinario dei fondi di solidarietà bilaterali, Rita (previdenza integrativa). Modificati ma al contempo potenziati nel corso del tempo nell’ottica di alleggerire il peso sui conti pubblici delle operazioni di esodo dalle imprese”. Come ribadisce Luigi Sbarra in un’intervista al Corriere della Sera, resta però importante “cambiare la Legge Fornero, riformando la previdenza su criteri di sostenibilità sociale, flessibilità in uscita maggiore inclusività per giovani e donne”.

Riforma pensioni 2022/ La Nadef e "quel vorrei ma non posso" di Mario Draghi

