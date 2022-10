RIFORMA PENSIONI 2022/ Tridico ricorda i vincoli della perequazione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Come riporta Ansa, intervenendo nel programma di Tv2000 “Pani e pesci”, Pasquale Tridico ha detto: “Margini di manovra sulle pensioni? Il costo delle pensioni sullo Stato aumenterà di 23 miliardi nel 2023 per via della perequazione e dell’inflazione”. Quest’ultima, infatti, “è cresciuta dell’8% e ciò determina un esborso molto importante sulla finanza pubblica per tamponare il costo dell’inflazione. Questo assorbe molte delle risorse. Io non voglio intervenire sulle scelte politiche perché sono politiche e non tecniche. Dico soltanto di tenere presente che questa cosa succederà”. Dunque non ci sarebbero molti margini di manovra per immaginare interventi di riforma delle pensioni particolarmente graditi ai sindacati. Ma anche nel centrodestra potrebbero esserci problemi.

L’ANALISI DI CAZZOLA

Giuliano Cazzola, intervenendo su startmag.it, spiega infatti che “è difficile che il nuovo governo passi la mano di fronte a un piatto che includa il gettone delle pensioni. Ma, anche volendo onorare gli impegni assunti in campagna elettorale, non sarà un’impresa facile. Si parla di una manovra da 40 miliardi, di cui almeno 35 miliardi sono vincolati al rifinanziamento delle misure di sostegno e di aiuti varati dal governo Draghi. Poi si renderà necessario un ulteriore intervento sul caro energia per le famiglie e le imprese. Un’ulteriore variabile imprevista riguarda l’incidenza dell’inflazione anche sulla spesa pubblica, in particolare sulle prestazioni monetarie. Il primo problema riguarda la rivalutazione automatica delle pensioni nei termini già previsti dalle leggi vigenti”.

