RIFORMA PENSIONI 2022/ Tridico rilancia la sua proposta per il post-Quota 102

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Intervistato dal Corriere della Sera, Pasquale Tridico ricorda che l’Inps, in tema di riforma delle pensioni, ha stimato “il costo nel 2023-25 di tre proposte. Dare la possibilità a tutti di passare al contributivo, che consente di uscire a 64 anni, costerebbe 5,9 miliardi. Prevedere una penalizzazione in rapporto all’ uscita anticipata 6,7 mld. C’è poi la mia proposta che ha un impatto più contenuto: 3,9 miliardi”. Il Presidente dell’Inps spiega quindi che la sua proposta prevede “che si possa uscire a 63 anni d’età e 20 di contributi prendendo solo la quota maturata nel contributivo, mentre il resto a 67 anni. Una pensione in due passi: prima l’anticipo e poi l’importo totale”. Una proposta già nota, ma che non ha incontrato molti sostenitori.

LA PROPOSTA SUL RISCATTO GRATUITO DELLA LAUREA

Recentemente Tridico ha anche proposto il riscatto gratuito della laurea, sul modello di quanto avviene in altri Paesi, come la Germania. In questo senso il Presidente dell’Inps chiarisce che “il riscatto gratuito della laurea e di altri periodi di formazioni avrebbe due vantaggi: da una parte incentiverebbe lo studio e dall’ altra consentirebbe di anticipare la pensione. Farlo gratis per tutti costerebbe troppo: oltre 4 miliardi l’anno. Ma si potrebbe farlo almeno per chi ha maturato una pensione bassa”. Resterebbe però da capire quale dovrebbe essere la soglia sotto la quale garantire il riscatto gratuito, senza dimenticare che garantirlo solo ad alcuni pensionati e/o pensionandi e non ad altri potrebbe creare disparità di trattamento non facili da giustificare.

