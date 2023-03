RIFORMA PENSIONI 2023/ Aliquota agevolata per i frontalieri di Montecarlo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PARODI (FAI)

Roberto Parodi, Segretario Fai – Frontalieri autonomi intemeli, come riporta sanremonews.it, ricorda che “la recente legge di stabilità, pubblicata in gazzetta ufficiale il 16 gennaio, ha detassato le pensioni dei frontalieri del Principato di Monaco con una aliquota sostitutiva al 5%. Riguarda più di 8000 pensionati che potranno notevolmente risparmiare sulle imposte già da quest’anno con l’acconto Irpef. L’acconto Irpef può essere versato con due metodi di calcolo. Il primo, classico, è lo storico il secondo il previsionale. Bisognerà pertanto richiedere il previsionale per potere usufruire la riduzione al 5%”. E Fai “si è rivolta a uno studio di consulenza tributaria per richiedere il parere e il metodo di presentazione in dichiarazione dei redditi”.

MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA/ Cosa cambia rispetto al Reddito di cittadinanza?

LA RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Intanto il sito del Patronato Acli ricorda chi è in pensione e continua a lavorare può “integrare i contributi versati successivamente alla data di decorrenza della pensione” attraverso la richiesta di supplemento di pensione, “una prestazione Inps che spetta ai titolari di pensione diretta che continuano a lavorare versando i relativi contributi”. Si può presentare dopo “la prima volta dopo 5 anni dalla data del pensionamento e successivamente, sempre, ogni 5 anni dall’ultimo supplemento, che sommandosi alla pensione già in essere, ne determina un aumento”. Si può anche richiedere il supplemento, “ma solo una volta, dopo due anni dalla data di decorrenza della pensione o dall’ultimo supplemento a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile, (67 anni nel 2023) prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento stesso”.

Assegno unico marzo 2023/ Quando avverranno i pagamenti di questo mese?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Bonus 150 euro/ Cosa succede a chi non ha ricevuto il pagamento di febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA