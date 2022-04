Riforma pensioni 2023/ Ape sociale e sistema contributivo: nuove idee sul DEF

Riforma pensioni 2023: torna a galla il tema del sistema previdenziale

Dopo tanto tempo, in Parlamento si torna a parlare della riforma pensioni prevista per il 2023. Dopo l’emergenza sanitaria e i conflitti tra Russia ed Ucraina, il Governo ha sollevato nuovamente la questione sul sistema previdenziale.

La Corte dei Conti è intervenuta sulla vicenda per poter apporre sul Documento di economia e finanza delle modifiche che siano in linea con gli obiettivi del Governo:

«Fondamentale ridare caratteristiche di certezza e stabilità al quadro normativo, dopo gli interventi temporanei degli ultimi anni».

La finalità è quella di garantire una certa solidità strutturale a coloro che percepiranno la pensione, facendo sì che la previdenza integrativa sia un pilastro importante.

L’intervento della magistratura contabile si concentra molto su garantire la flessibilità in uscita, affinché possano esser preservati gli elementi presenti nel sistema contributivo.

L’ideale sarebbe di allinearsi verso un’età uniforme per coloro che sono assunti seguendo il regime retributivo e contributivo puro. Fatto sta che entro la fine dell’anno 2022, dev’essere presa una decisionesulla riforma pensioni 2023 per evitare di tornare alla riforma pensioni della Fornero.

Riforma pensioni 2023: quali sono le proposte in ballo

Conoscere la differenza tra sistema retributivo e contributivo è importante per avere un’idea su quelle che sono le proposte pensate dal Governo e dai Sindacati del lavoro riguardo la riforma pensioni 2023.

L’intenzione del Governo è quella di rimanere legati al sistema contributivo, evitando a tutti i costi una possibile uscita. I sindacati sembrerebbero al momento, aver accettato di rimanere fermi in tale posizione.

Tra i temi caldi da affrontare in fase di colloquio non mancherà la pensione per i giovani e la previdenza complementare. Ecco attualmente, quello che potrebbe esser approvato:

Pensione contributiva da 64 anni: l’idea è quella di proporre una pensione anticipata a sessantaquattro anni con vent’anni massimo, di tetto contributivo. Affiancando una decurtazione del tre per cento per ogni anno anticipato. Pensione in due tempi: la quota contributiva verrebbe liquidata istantaneamente, attendendo che maturi quella retributiva. Pensioni usuranti, donne e gravosi: la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), ha proposto sul tavolo una riforma che consentisse maggior sostenibilità sociale e maggior equità. Un’idea per favorire in particolar modo, i lavoratori che sono penalizzati per un lavoro discontinuo. Quota 41: se ne parla già da tempo, l’idea è quella di uscire dal lavoro a 62 anni oppure avendo versato 41 anni di contributi (indipendentemente dall’età).

Infine si tornerà a parlare dell’APE sociale per gravosi autonomi. Il topic è stato sollevato da Confartigianato, con il quale ha sottolineato la gravità delle occupazioni per chi si occupa di lavoro autonomo.

L’idea è quella di trovare una soluzione legislativa che possa garantire maggior stabilità dell’APE sociale per coloro che lavorano autonomamente.











