Riforma pensioni 2023/ Arriva la soluzione da 2 mld di euro per evitare la Fornero

Ancora tanti, troppi punti da risolvere riguardo alla riforma pensioni del 2023. Nella prossima Legge di Bilancio però, potrebbe nascere un escamotage per evitare che si possa tornare alla Fornero in “forma integrale”. Un’aspettativa che speriamo non venga delusa e mai approvata.

Visto che le problematiche non cessano d’esistere, come ad esempio la pesantezze delle tasse con la rivalutazione pensionistica, il Governo Meloni vorrebbe introdurre una NAFEF ma più “light”. Ovvero, una modifica al Documento di Economia e Finanza che aveva stilato con cura Mario Draghi.

Riforma pensioni 2023: l’idea da 2 miliardi di euro

L’obiettivo di una nuova riforma pensioni del 2023 è semplice: evitare a tutti i costi il ritorno alla riforma pensioni della Fornero, che in caso di mancanza di novità, partirebbe dal 1° gennaio del prossimo anno (2023). Dato che ormai mancano due mesi (molto scarsi), alla fine dell’anno, la soluzione dev’essere presa velocemente.

A ragionare sul da farsi, sono momentaneamente i tecnici dell’esecutivo. La loro idea o meglio definirla strategia, è quella sfruttare 1,5 o 2 miliardi di euro come risorse economiche, per poter prolungare l’Ape Sociale, Opzione Donna, e Quota 102.

Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Meloni, nella giornata di oggi, venerdì 4 novembre 2022, chiamerà in causa non solo i sindacati, ma anche le parti sociali per discutere proprio del nuovo piano previdenziale.

Oltre ai Sindacati, questa opzione non piace neanche alla Lega, che vorrebbe si aumentassero le risorse economiche (mettendo sul tavolo più di 2 miliardi di euro), per raggiungere gli obiettivi e riuscire realisticamente, ad evitare che si torni alla Legge Fornero.

Alla manovra di bilancio del 2023, si dovrà lavorare molto sulla stretta del Reddito di Cittadinanza. Risparmiando un po’ di risorse economiche, da destinare piuttosto, ad una nuova riforma pensioni del 2023, che possa premiare coloro che hanno lavorato per una vita intera e che bisognerebbe gratificare per l’attività svolta.











