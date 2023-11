Riforma pensioni 2023/ Ciriani: modifiche strutturali sono obiettivo del Governo

LE PAROLE DI CIRIANI

Durante il Question time alla Camera, Luca Ciriani ha evidenziato, come riporta Ansa, che “la manovra di quest’anno, come noto, conferma tutti gli obiettivi approvati con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, al fine di garantire non solo adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, ma anche la sostenibilità del sistema previdenziale, in attesa di una riforma strutturale dell’ordinamento pensionistico che costituisce un obiettivo del governo”. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento ha anche ricordato che “sono prorogate per tutto il 2024 la misura per l’anticipo pensionistico (cosiddetta Ape sociale)” e “Opzione donna con un aumento di un anno del requisito anagrafico”. In questo modo “è stato mantenuto un importante veicolo di flessibilità in uscita, rispettando esigenze sostenibilità finanziaria delle misure in esame e fermo restando ogni possibile valutazione e verifica ulteriore nel corso del dibattito parlamentare al disegno di Legge di bilancio”.

RIFORMA PATTO DI STABILITÀ/ L'incognita che lascia l'Italia senza paracadute

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BAGNAI

Alberto Bagnai, intervistato dal Quotidiano Nazionale, spiega che “nei prossimi anni andranno in pensione più persone rispetto alla riforma Fornero. E vorrei anche far chiarezza sul fatto che chiaramente questa non è la finanziaria che realizza la riforma del sistema previdenziale che vorremmo. Ma lo è altrettanto che Quota 41 resta un obiettivo di legislatura. E questa manovra non ci allontana, ma ci avvicina all’obiettivo, in quanto aumenta la flessibilità in uscita”. Il deputato della Lega aggiunge anche che “intervenire sulle pensioni risponde all’esigenza di mantenere un equilibrio di bilancio e rispetto delle regole europee”. A stretto giro arriva la replica di Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Lavoro della Camera.

Calderoli "Patto per Autonomia? Forza Italia si sbaglia"/ "Subito legge, poi garantiremo risorse"

LA REPLICA DI MARI (AVS)

“Bagnai continua imperterrito con la storiella di Quota 41. E vuole far credere che la flessibilità in uscita sia un passo verso l’obiettivo di mettere in discussione l’attuale sistema previdenziale. Davvero una tesi bislacca, perché è vero l’esatto contrario. Dunque è un vero e proprio inganno. Solo che le lavoratrici e i lavoratori non si fanno ingannare più”, sono le sue parole riportate da Ansa. Intanto Cesare Damiano, in un articolo pubblicato sull’Unità, spiega che “l’intervento sulle pensioni si dimostra di corto respiro e con l’obiettivo principale di fare cassa e non di riformare in senso moderno il sistema pensionistico introducendo una misura universale di flessibilità”. Per l’ex ministro del Lavoro, quello che è inquietante è “il fatto che si continui a propagandare come un grande risultato la scelta di mettere le mani nelle tasche dei pensionati”.

RIFORMA PENSIONI 2023/Dipendenti pubblici penalizzati solo in caso di anticipo (ultime notizie 12 novembre)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA