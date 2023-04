Riforma pensioni 2023/ Acli: anche immigrati sorreggono il sistema

ACLI CONTRO IL DECRETO CUTRO

Secondo le Acli, “il decreto Cutro è anacronistico e ingiusto perché cerca di porre un freno al fenomeno dell’immigrazione in maniera del tutto irrazionale”. Come riporta l’agenzia Sir, per le Associazioni cristiane lavoratori italiani, “l’immigrazione non è un’emergenza, è un fenomeno che va gestito, soprattutto in un Paese come il nostro dove ormai non si fanno più figli e dove le pensioni sono sorrette anche dal lavoro dei migranti”. Intanto, come riporta Il Sole 24 Ore, Coop Alleanza 3.0 ha sottoscritto un contratto di espansione “dando la possibilità a mille persone a cui mancano cinque anni alla pensione anticipata o di vecchiaia di accedere allo scivolo pensionistico e, contemporaneamente, permettendo l’ingresso di 550 giovani con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato che verranno preparati a ricoprire le posizioni che si apriranno”. Secondo indiscrezioni, il contratto di espansione dovrebbe essere prorogato di due anni tramite il Decreto lavoro di prossima emanazione.

Carmelo Barbagallo ricorda che “la piattaforma unitaria di Cgil, Cisl, Uil, al cui interno sono presenti anche le rivendicazioni del Sindacato dei pensionati, è stata presentata a questo Governo e a quelli precedenti più e più volte. Le nostre proposte sono chiare. Noi siamo un Sindacato di proposta e solo poi di protesta. Ma se non ci sentono, ci rimane solo la protesta”. Di fronte all’obiezione circa la mancanza di risorse per varare una riforma delle pensioni strutturale, il Segretario generale della Uilp, intervistato da money.it ricorda che è “ora di mettere in atto una seria lotta all’evasione fiscale, che nel nostro Paese vale la cifra esorbitante di 111 miliardi di euro. Per trovare i fondi necessari alla riforma del sistema previdenziale si potrebbe cominciare da qui”.

Barbagallo evidenzia che “i livelli altissimi di evasione fiscale e contributiva in Italia sottraggono una mole di risorse inaccettabile per una democrazia. L’evasione è il male assoluto del nostro Paese che toglie risorse ai cittadini e alla comunità e che falsa la concorrenza tra imprese. È chiaro poi, che la sostenibilità del sistema pensionistico si garantisce solo in un modo: con l’aumento di posti di lavoro non precari e pagati il giusto, a partire dall’aumento dell’occupazione femminile e giovanile. Buoni posti di lavoro per i giovani oggi garantiscono, infatti, sia il pagamento delle pensioni attuali, sia un futuro sereno agli anziani di domani”. Per la Uilp è inoltre importante che venga ripristinata la piena indicizzazione delle pensioni all’inflazione.

