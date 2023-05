Riforma pensioni 2023/ Berlusconi: lavoreremo per portare le minime a 1.000 euro

LE PAROLE DI BERLUSCONI

Silvio Berlusconi, nella sua prima intervista dopo le dimissioni dall’Ospedale San Raffaele, al Corriere della Sera spiega che nell’attività di Governo “occorre continuare sulla strada che abbiamo imboccato nei primi mesi: stabilizzare il taglio del cuneo fiscale anche per far ripartire l’occupazione giovanile, realizzare la riforma fiscale procedendo verso la flat tax, continuare a lavorare per accrescere le pensioni minime fino ad arrivare a 1.000 euro entro la legislatura, porre mano alla riforma della giustizia secondo le linee indicate dal ministro Nordio”. L’ex Premier ha aggiunto che “con il Partito Democratico sempre più spostato a sinistra e il tramonto del cosiddetto Terzo polo, che è morto prima ancora di nascere, lo spazio al centro si allarga e Forza Italia lo presidia con coerenza, perché siamo gli unici davvero liberali, cristiani, garantisti, europeisti, atlantisti. Siamo l’unica espressione italiana del grande centro della politica europea, il Partito popolare”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, dalla manifestazione unitaria sindacale di Napoli svoltasi sabato ha detto: “Sulla riforma delle pensioni abbiamo combattuto tanto ma non ci sono ancora delle risposte in particolare sull’Opzione donna in cui vengono sacrificate 20.000 donne. Vediamo se il Governo fa ripartire questa discussione che ora è arenata”. Emilio Didonè, Segretario generale della Fnp-Cisl, ha invece ricordato che tra le altre richieste contenute nella piattaforma unitaria c’è quella di una riforma della previdenza “che separi nettamente la previdenza dall’assistenza, garantisca pensioni dignitose e preveda la piena indicizzazione di tutti i trattamenti per adeguarli al costo della vita sempre più alto”.

LA PROPOSTA DI MARINO

Mauro Marino, invece, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, evidenzia che si potrebbe superare il sistema pensionistico a ripartizione per arrivare a “un meccanismo per determinare un assegno previdenziale che possa coniugare una parte pubblica garantita dallo Stato e una parte costituita da versamenti individuali che, investiti, accrescano il monte contributivo. Questo nuovo sistema di calcolo previdenziale potrebbe essere operativo a partire dal 2030, nel frattempo fin dall’anno prossimo operare una miniriforma che tuteli chi andrà in pensione nei prossimi anni consentendo un’amplissima flessibilità in uscita volontaria a fronte di una leggera penalizzazione e tutelando, con una pensione di garanzia, chi come giovani e donne ha una carriera discontinua e frammentata”.

