Riforma pensioni 2023/ L’importanza del salario minimo secondo la Confael

LE PAROLE DI MARELLA

Secondo Domenico Marella, “il Governo Meloni deve essere più sensibile alla questione del salario minimo perché dobbiamo uniformare questi benedetti salari. Oggi c’è un’opposizione inconsistente che non è unita quindi la palla ce l’ha il governo e la premier Giorgia Meloni”. Il Segretario generale della Confael, come riporta Agenparl, aggiunge che l’Europa “dice che il salario c’è, le parti sociali ci sono, abbiamo fatto delle battaglie e auspichiamo che venga applicato intanto sul lavoratore privato per poi essere esteso anche a livello pubblico perché sull’equiparazione tra salari pubblici e privati siamo notevolmente indietro. Noi, se il governo vuole – prosegue il sindacalista -, siamo pronti ad essere convocati e auditi per parlare in maniera più concreta dell’introduzione di questo benedetto salario perché questa è la chiave di volta per rimettere in moto il mercato del lavoro, avere più entrate e più gettito, avere più copertura previdenziale, mettere mano alle pensioni”.

Riforma pensioni 2023/ Il ruolo cruciale della natalità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Sulla sua pagina Facebook, Pierpaolo Bombardieri ricorda che “abbiamo iniziato mesi fa un confronto con il Governo sulle pensioni che si è subito interrotto. Dove sono finiti gli impegni ascoltati in campagna elettorale? Noi abbiamo fatto proposte unitarie concrete: la mancata perequazione per le pensioni sarà un danno che si porterà avanti nel tempo; è necessario pensare già da ora alle future pensioni dei nostri giovani, vittime di lavori precari; bisogna riportare Opzione donna alle condizioni iniziali. Quanto è stato fatto nei loro confronti è una vergogna! Noi non ci siamo mai tirati indietro al confronto, ma servono risposte urgenti!”. Il post del Segretario generale della Uil è accompagnata da un’immagine in cui viene ricordato che “per Opzione donna 20mila donne attendono risposte!”.

SCENARIO ITALIA/ Oltre il Pnrr, le mosse per evitare la palude recessiva

IL CAMBIAMENTO PER LA CASSA GEOMETRI

Nel corso di un convegno organizzato dalla Cassa geometri, il Presidente Diego Buono, come riporta Il Sole 24 Ore, ha ricordato che a novembre è stata deliberata una riforma delle pensioni, al vaglio ora dei ministeri vigilanti, che dall’anno prossimo porterà l’aliquota del contributo soggettivo dal 18 al 20% “per poi arrivare al 22% a regime”. Contemporaneamente, però, crescere anche (dal 2% al 3%) “la quota del contributo integrativo che la Cassa retrocede agli iscritti”. In questi modo i geometri “potranno contare su un tasso di sostituzione (ovvero il rapporto tra ultimo reddito prima della pensione e assegno pensionistico) che passerà dall’attuale 52% al 61%, a regime”. Buono ha evidenziato che “tra gli enti privatizzati eravamo tra quelli con alcune criticità, ma con i vari interventi di riforma, compreso quello in arrivo, saremo pienamente sostenibili”.

ACCORDO UE MIGRANTI/ La narrazione scomoda e il lavoro che l'Italia ancora deve fare

