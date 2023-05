Riforma pensioni 2023/ Pedretti (Spi-Cgil): il problema è il non lavoro dei giovani

LE PAROLE DI PEDRETTI

Il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti, come riporta Ansa, durante la presentazione del suo libro “Perennial” a Firenze ha detto che “il problema non è quello delle pensioni, ma quello del non lavoro per i giovani, oppure quello di un lavoro precario. Finché siamo un Paese che non dà lavoro stabile e ben retribuito alle nuove generazioni ci sarà sempre il problema previdenziale, perché se la gente lavora meno, paga meno contributi, e ci saranno meno risorse per pagare le pensioni”. Ad Avellino lo Spi-Cgil, insieme ad Auser Avellino e FederConsumatori Avellino, ha organizzato una manifestazione e il Segretario Dario Mennino, come riporta anteprima24.it, ha spiegato che ci saranno “corteo e Sit in per sostenere le richieste da parte dei sindacati e delle categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Mentre per il nostro territorio diamo anche voce alle criticità, che vivono pensionati e non autosufficienti”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Malavasi (Pd): hanno fatto cassa con Opzione donna

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su societaerischio.it, l’ex sottosegretario al Welfare Alberto Brambilla evidenzia alcune debolezze del sistema pensionistico italiano, tra cui quella relativa alla “gara tra partiti e sindacati per ridurre le età di pensionamento: 64,3 anni quella effettiva al 2021 se si considera il complesso delle pensioni di anzianità, vecchiaia e dei prepensionamenti”. Dal suo punto di vista, “tra salvaguardie, Ape, quote e così via, ci si è inventati di tutto, togliendo al sistema regole certe in favore di un’autentica giungla pensionistica, che ha favorito questa o quella categoria senza contribuire alla flessibilità strutturale di cui pure ci sarebbe stato bisogno dopo la riforma Monti-Fornero”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Appendino: su Opzione donna tradimento del Governo

IL DEFICIT TRA ENTRATE E USCITE

Per il Presidente di Itinerari Previdenziali, “basso numero di occupati, aumento del numero dei pensionati ed eccessive decontribuzioni hanno prodotto un deficit tra entrate e uscite di 30 miliardi: il ripianamento sarà a carico dello Stato e di quelli, pochi, che pagano le tasse. Nonostante i titoli che celebrano un’occupazione da record, c’è poi un ultimo tema da non trascurare: l’Italia continua a essere per tasso di occupazione globale (60%), fanalino di coda in Europa, dove persino la Grecia fa meglio con il 60,6% (69,9% la media Ue). Ma a mancare non è il lavoro, quanto piuttosto politiche e strumenti adeguati a favorire l’incontro di domanda e offerta, troppo spesso trascurati in favore di misure assistenziali che finiscono con l’aggravare un debito pubblico già monstre, a discapito proprio delle giovani generazioni”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Per Tridico non è ancora stata fatta e il Governo lo sa

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA