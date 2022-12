Riforma pensioni 2023/ Calderone: “Basta con soluzione provvisorie, serve di più”

Come sappiamo, la riforma pensioni del 2023 sarà temporanea. La novità però, è che Marina Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, vuol porre rimedio a questa sorta di instabilità.

Dal mese di gennaio 2023 infatti, ci sarà il primo incontro fra Ministero, Parti Sociali e organizzazioni datoriali e sindacali, nel quale si discuterà sulla possibile riforma strutturale da far partire dal 2024.

Riforma pensioni 2023: si punta ad un sistema strutturale

La riforma pensioni del 2023 ci auguriamo sia l’ultima soluzione temporanea. Tra i piani futuri del Governo, non possiamo omettere l’intenzione di strutturare al meglio la previdenza sociale, regolando l’uscita dal lavoro con una soluzione flessibile ma soprattutto, stabile.

Il Ministro Calderone ha fatto un intervento importante durante l’audizione tenutasi sabato 13 dicembre, 2022. In quell’occasione, la stessa ha sostenuto tale tesi:

“La riforma delle pensioni è necessaria nel momento in cui gli interventi della manovra non sono strutturali ma che dispiegano il loro effetto nel 2023 e sono da considerare un accompagnamento in attesa di dare un riordino complessivo della materia. Credo che siano dei temi strategici per comprendere come accompagnare i cittadini, lavoratori e lavoratrici, durante tutto l’arco della loro vita lavorativa.”

Alcuni strumenti utili a finalizzare ciò, sono stati già implementati. Uno degli esempi recenti è il fringe benefit da 3000 euro. L’attuale riforma pensioni 2023 prevede Quota 103, che andrà a sostituire le altre riforme stipulate precedentemente: Quota 102 oppure Quota 100.

Tutto ciò, è stato indispensabile per evitare un possibile ritorno alla Legge Fornero, che avrebbe previsto la pensione a 67 anni d’età e 20 anni di contributi minimi da versare, oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi.

Tra le ulteriori conferme, figurano sia Opzione Donna (con tutte le variazioni di cui siamo a conoscenza), e Ape Sociale. Non ci dilunghiamo in altro, dato che le conferme arriveranno nella prossima Manovra di Bilancio 2023.











