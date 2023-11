Riforma pensioni 2023/ La “strenna natalizia” in arrivo per i pensionati

PENSIONI DI DICEMBRE PIÙ ALTE

Il Segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi, come riporta avionews.it, spiega che tra le ragioni dello sciopero di oggi c’è anche “la non attuazione del fondo per l’anticipo pensionistico dei lavoratori portuali” senza dimenticare che i lavoratori dell’igiene ambientale vengono “penalizzati dal taglio delle aliquote per il calcolo delle pensioni e che vedono aumentare a 63,5 anni la possibilità di uscire con l’opzione dell’Ape social”. Italia Oggi, intanto, ricorda che è “in arrivo la strenna natalizia ai pensionati: l’anticipo del conguaglio della rivalutazione 2022 su circa 21 milioni di pensioni. L’Inps, infatti, ha terminato i calcoli e a dicembre erogherà le pensioni negli importi aggiornati più gli arretrati degli 11 mesi, da gennaio a novembre. A darne notizia è lo stesso istituto di previdenza con messaggio n. 4050/2023, spiegando che l’aumento è dello 0,8% applicato per intero solo alle pensioni che a dicembre 2022 non superano 2.102 euro lordi mensili”.

CONCESSIONI BALNEARI/ La nuova martellata dell'Ue e la "via d'uscita" che conviene anche al Governo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CALDERONE

Marina Elvira Calderone risponde alle accuse rivolte al Governo di aver peggiorato la Legge Fornero tramite le misure di riforma delle pensioni. “Non comprendo il riferimento alla legge Fornero. Che non prevede forme di flessibilità in uscita come Ape sociale, Opzione Donna e Quota 103 (la pensione anticipata flessibile). Su questi interventi – tutti prorogati – sono state previste alcune modifiche nell’ottica di una maggiore sostenibilità sotto il profilo dei costi per la finanza pubblica. Sulle pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo, anche a seguito del confronto emerso in sede di Osservatorio della spesa previdenziale, si è fatto uno sforzo per eliminare alcuni vincoli rendendone l’accesso più flessibile”, evidenzia la ministra del Lavoro in un’intervista alla Stampa.

Migranti, cosa prevede il protocollo Italia-Albania/ Testo 14 articoli: flussi, durata, rapporti Ue

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Calderone aggiunge che “allo stesso tempo, la pensione anticipata contributiva ha ricevuto nuove regole che ne consentono la sostenibilità nel tempo, con più possibilità di accesso per le lavoratrici madri”. E ricorda che “le pensioni oggi già poste in pagamento sono in buona parte figlie del metodo retributivo che ha garantito importi rapportati alle ultime retribuzioni. Penso che il timore di cifre non sempre adeguate riguardi le future generazioni, con assegni che saranno calcolati unicamente dal metodo di calcolo contributivo. Dobbiamo, pertanto, da un lato, stimolare i sistemi di incremento salariale basati sulla performance e, dall’altro, investire sull’educazione alla previdenza complementare, fin dal primo rapporto di lavoro. Il nostro è un sistema integrato che non può prescindere dal ruolo dei fondi pensione che aiutano, anche grazie agli attuali incentivi fiscali, a salvaguardare sempre di più i redditi dei pensionati”.

PACCHETTO SICUREZZA OK IN CDM/ Borseggiatrici incinte, carcere per chi occupa, truffe anziani, tutele agenti

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA