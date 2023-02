RIFORMA PENSIONI 2023/ Calo dei requisiti in arrivo dal 2027 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, CAMBIANO I REQUISITI DAL 2027

Come ricorda Avvenire, con il Censimento permanente della popolazione condotto da Istat si è preso atto di un calo dell’aspettativa di vita, dovuta anche agli effetti del Covid. L’Inps, ha quindi aggiornato i requisiti pensionistici evidenziando che “si accede alla pensione di vecchiaia dall’anno 2027 con 67 anni e 1 mese di età (il messaggio indica erroneamente “di contributi”) mentre prima erano 67 anni e 2 mesi. Per la pensione anticipata saranno richiesti invece 42 anni e 11 mesi di contributi invece di 43 anni interi. Le nuove proiezioni dell’Inps, che accorciano di un mese la futura età pensionabile per i lavoratori privati e pubblici (compresi i docenti di religione e i cappellani), non modificano l’applicazione della ‘speranza di vita’ sulle pensioni del Fondo Clero”.

LA SITUAZIONE DEL FONDO CLERO

Il quotidiano della Cei spiega infatti che “la modesta riduzione di un mese nel regime Inps non muta l’eccesso di applicazione della speranza di vita nel Fondo dei ministri di culto. Nel Fondo è in vigore l’età pensionabile ordinaria di 68 anni sin dall’anno 2000 e tale è oggi e in futuro. Ma con un eccesso di interpretazione del decreto 78/2010, l’Istituto di previdenza richiede invece ai sacerdoti almeno 69 anni di età per raggiungere l’assegno di vecchiaia. Applica cioè al Fondo Clero un allungamento della speranza di vita in assenza di esplicite indicazioni del legislatore”. Questo criterio peggiorativo “si aggiunge all’analoga posizione dell’ente che nega ai ministri di culto i trattamenti previsti per la generalità degli assicurati, come le varie Quote 100-103, oltre al cumulo dei contributi, ai riscatti ecc.”.

