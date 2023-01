Riforma pensioni 2023/ Cambia la suddivisione in 7 fasce: gli importi rivalutati

Con la riforma pensioni del 2023, anche il Governo Meloni ha voluto seguire l’orma precedente: effettuare un taglio sulle rivalutazioni. Il procedimento è relativamente semplice, dal 2012 i Governi riescono a far cassa abbassando l’ammontare della perequazione.

Per perequazione si intende la riduzione degli assegni pensionistici per restare al passo con costo da affrontare per vivere. Per il nuovo anno in corso, le uniche pensioni rivalutate al 100% dell’inflazione, saranno quelle fino a 4 volte il trattamento minimo, ovvero 2.100€ lordi. Per le cifre superiori, ci saranno dei tagli progressivi.

Riforma pensioni 2023: quando arrivano gli aumenti?

Con la riforma pensioni 2023 molti cittadini ormai pensionati, attendono con ansia il loro aumento dell’assegno. Prima di comprendere quando arriva il loro momento, è opportuno capire il nuovo meccanismo di calcolo da tenere in considerazione per avere una panoramica ben chiara.

La perequazione include la fissazione del tasso di inflazione in base alla rivalutazione della pensione in questione. Tale valore è lo stesso deciso dall’indice Istat dei prezzi al consumo per impiegati e famiglie di operai.

Nel 2022 ad esempio, il valore medio fissato è stato del 7,3%.Potenziali scostamenti in merito al tasso di inflazione previsto e quello che si registrerà in modo effettivo, saranno recuperati l’anno successivo.

Per fare un esempio pratico, ipotizziamo che nel 2022 i prezzi sono aumentati del 10%, alcuni cittadini pensionati (purché rientrino soltanto coloro che hanno registrato quattro volte il minimo), otterranno un conguaglio del 2,7%.

Il motivo per la quale molti dovranno attendere l’aumento, è legato all’attesa della rivalutazione (suddivisa in 7 fasce), che dipendono dalla cifra che indica l’importo pensionistico. Cambia dunque, il meccanismo della rivalutazione delle cifre totali del trattamento pensionistico, che non è più a scaglioni, sfavorendo chi percepisce pensioni più alte.

Ecco cosa cambia:

Chi percepisce l’assegno fino a quattro volte il minimo otterrà la rivalutazione completa (il 7 , 3 %).

otterrà la (il , %). Chi percepisce l’assegno tra le quattro volte e le cinque volte il minimo, otterrà la rivalutazione all’85 %.

e le il minimo, otterrà la %. Chi percepisce l’assegno tra le cinque e sei volte il minimo , otterrà la rivalutazione al 47 %;

, otterrà la rivalutazione al %; Chi percepisce l’assegno tra le sei e le otto volte il minimo , otterrà la rivalutazione al 37 %;

, otterrà la rivalutazione al %; Chi percepisce l’assegno tra le otto e le dieci volte il minimo, otterrà la rivalutazione al 32%;

Al 32% dopo le 10 volte.

