Riforma pensioni 2023/ Licheri: il Governo ha tolto 10 miliardi ai pensionati

LE PAROLE DI LICHERI

Ospite della trasmissione “L’Italia s’è desta” in onda su Radio Cusano Campus, il Senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri, come riporta agenpress, ha spiegato che “abbiamo deciso di diventare un po’ più radicali nelle forme di protesta, adesso ci sarà una mozione, per cercare di portare il Governo su un tavolo che metta al centro i problemi della gente. Qui c’è un Governo che oggettivamente in 6 mesi ha portato via 10 miliardi di rivalutazioni alle pensioni medie, 3,5 miliardi alla sanità, ha detto che ci sarà un dimensionamento delle strutture scolastiche in Italia, tutto questo sembra preoccupare solo il M5S. Non vediamo una reazione da parte della gente. Questi 10 miliardi di rivalutazione non hanno provocato reazioni, quindi anche la gente si deve fare delle domande. I 14 miliardi per il Ponte sullo Stretto sta scandalizzando i siciliani? Stanno cadendo i viadotti, non ci sono le ferrovie e spendiamo 14 miliardi per il ponte”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAPONE

Dopo l’incontro con il Governo, Paolo Capone spiega che “oltre al superamento della Legge Fornero, occorre cominciare ad affrontare la questione della pensione dei lavoratori precari che oggi versano nella gestione separata. Infatti, in questo segmento esiste ancora uno squilibrio favorevole tra versamenti e prestazioni che consente un intervento strutturale di almeno parziale passaggio a un sistema a capitalizzazione che potrebbe garantire tra qualche decennio maggiori prestazioni ed equilibrio finanziario. Inoltre, è fondamentale affrontare altri due aspetti: il recupero del potere d’acquisto degli assegni pensionistici in essere e una corretta distinzione all’interno del bilancio dell’Inps fra le voci previdenziali e quelle a carattere assistenziale”.

LA PREFERENZA PER IL SISTEMA DELLE QUOTE

Secondo il Segretario generale dell’Ugl, “occorre ridare flessibilità al sistema, lasciando alla persona la scelta di valutare se e quando uscire dal mondo del lavoro. In questo senso, è utile immaginare la disponibilità di più strumenti, in ragione delle diverse aspettative, legate a fattori quali l’età, l’anzianità contributiva, i carichi familiari e la tipologia di lavoro. Il sistema delle Quote è quello che meglio risponde alle esigenze diffuse, in quanto tiene insieme l’età della persona con l’anzianità contributiva”. Il Sole 24 Ore intanto evidenzia che “la corsa della spesa pensionistica e gli spazi di finanza pubblica non certo ampi per costruire la prossima manovra sembrano impedire l’avvio di una nuova riforma pensionistica già nel 2024”.

