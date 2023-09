Riforma pensioni 2023/ Previdenza complementare, per l’Ugl resta centrale

LE PAROLE DI BITTI (UGL)

Fiovo Bitti, Dirigente confederale dell’Ugl, evidenzia che “la previdenza complementare è centrale, anche se non può essere considerata sostitutiva della previdenza pubblica, per cui va sostenuta attraverso campagne informative e, soprattutto, con politiche fiscali di vantaggio, volte a favorire le adesioni nel corso di tutta la vita lavorativa e professionale. In questo senso, è fondamentale rivedere le soglie di esenzione, comprese quelle legate al welfare aziendale, e le aliquote applicate ai rendimenti. Il rafforzamento del sistema passa anche da un’azione volta a sostenere le aggregazioni fra i fondi, agendo pure sul versante della democrazia interna degli stessi. L’ipotesi di semestre bianco di adesione ai fondi è praticabile, come misura straordinaria e magari in forma semplificata, per rilanciare il tema della previdenza complementare, principalmente fra i giovani, ma senza interventi strutturali si rischia di non raggiungere gli obiettivi di lungo periodo che dovrebbero portare ad adesioni consapevoli”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHIGLIONE (CGIL)

Ieri si è tenuto un nuovo incontro tra i sindacati e l’osservatorio del ministro del Lavoro per la spesa previdenziale e la prima richiesta avanzata al Governo dalla Segretaria confederale della Cgil Lara Ghiglione è stata quella di rimediare “all’errore commesso con il decreto 98/2023, con il quale, senza alcuna condivisione con le parti sociali, ha deciso di assegnare ad un soggetto privato le funzioni e le risorse per la promozione della previdenza complementare. Come Cgil riteniamo fondamentale rilanciare la previdenza complementare a partire dai giovani, ma crediamo sia sbagliato, nel metodo e nel merito, quello che il Governo ha deciso di fare con questo blitz, e chiediamo che nei decreti attuativi previsti a ottobre si faccia un passo indietro”.

LE RICHIESTE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La sindacalista ha anche “ribadito le necessità di introdurre un semestre di silenzio/assenso e di istituire di una sede protetta per garantire che la scelta delle lavoratrici e dei lavoratori di trattenere il Tfr in azienda sia ragionata e soprattutto libera. Abbiamo chiesto che la previdenza complementare sia riconosciuta al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”. Ghiglione ha ripetuto anche che “gli incontri tecnici in assenza di un’interlocuzione vera con il Ministero sui punti affrontati e senza un confronto degno di tale nome con il Governo rischiano di diventare appuntamenti di facciata, incapaci di produrre alcun risultato. Se è una scelta politica ne prendiamo atto, e il 7 ottobre saremo in piazza anche per rivendicare le nostre proposte sulla previdenza”.

