Riforma pensioni 2023/ Il rischio di assegni bassi per alcuni dipendenti comunali

LE PAROLE DI MONTERA (FP-CISL SICILIA)

Il Segretario generale della Fp-Cisl Sicilia, Paolo Montera, evidenzia che “circa 12.400 lavoratori matureranno il diritto a una pensione da fame, inferiore a quella minima, mentre i 4.000 Asu non la vedranno mai. Nel primo caso si tratta dei lavoratori part-time degli Enti locali, gli ex contrattisti e articolisti, stabilizzati negli scorsi anni che sono stati assunti con diversi orari di lavoro e che generalmente non superano le 24 ore di servizio settimanali”. Come riporta palermotoday.it, secondo il sindacalista “occorre reperire le risorse per l’integrazione oraria”, anche perché “i comuni sono senza personale per fare fronte alle tante sfide che si presentano loro a partire da quelle della programmazione comunitaria e del Pnrr. I limiti normativi e le difficoltà finanziarie non consentono le nuove assunzioni che sarebbero fondamentali. Intanto, serve dare dignità al lavoro di chi da trent’anni è al servizio degli Enti locali”.

Sbarra (Cisl): “Italia 30 anni ferma per l’ideologia del No”/ “Ma che razza di cultura politica è!”

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHIGLIONE

Ieri è stata presentata alla Camera la relazione annuale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione relativa al 2022 che, secondo Lara Ghiglione, “conferma una gestione positiva dei Fondi pensioni negoziali, cioè i Fondi di previdenza complementare istituti dalla contrattazione fra le parti sociali. Ma evidenzia ancora una volta alcuni elementi critici che da tempo la Cgil chiede di affrontare attraverso il rilancio delle adesioni alla previdenza complementare negoziale, per renderla effettivamente accessibile anche a chi lavora nelle piccole imprese, nel mezzogiorno, e ai giovani e alle donne”. La Segretaria confederale della Cgil spiega infatti, che i dati presentati “dimostrano che coloro che avrebbero più necessità di essere iscritti alla previdenza complementare non lo sono”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ La strada obbligata per la Legge di bilancio

LE RICHIESTE DELLA CGIL SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In particolare, “i giovani e le donne non solo rischiano di non ricevere una pensione dignitosa, ma non potranno contare nemmeno sul secondo pilastro. Su di loro bisogna investire mettendo in campo politiche finalizzate alla creazione di nuova occupazione, al contrasto della precarietà: la strada esattamente opposta a quella intrapresa prima con la Legge di bilancio e poi con il decreto lavoro”. Ghiglione ricorda quindi le proposte della Cgil sulla previdenza complementare: “Occorre prevedere un periodo di silenzio-assenso, affiancato da una adeguata campagna informativa e istituzionale, e meccanismi che consentano alle persone di poter scegliere liberamente di aderire. Inoltre, è necessario promuovere i fondi pensione negoziali anche nei settori ancora esclusi, come il comparto sicurezza”.

SALARIO MINIMO/ Così Visco e Governo svelano il bluff dell'unità sindacale

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA