RIFORMA PENSIONI 2023/ Cgil contro il Tfm che può tornare in Puglia (ultime notizie 25 luglio)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI LEGGE SUL TFM

Oggi il Consiglio regionale pugliese dovrebbe discutere delle proposta di legge, presentata, come ricorda l’edizione barese di Repubblica, da Pd e liste civiche di centrosinistra, per ripristinare il Trattamento di fine mandato. La Segretario generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, ritiene che “a fronte delle indennità che già percepiscono i consiglieri, reintrodurre quell’elemento di indennizzo è un atto lontano dalla realtà, fatta di inflazione che erode redditi e pensioni, lavoro precario, difficoltà a curarsi e assicurare a se stessi e alla propria famiglia bisogni primari”. Secondo la sindacalista, la proposta di legge rappresenta “un atto che rischia di aumentare la distanza tra i rappresentanti e i cittadini”.

LA POSIZIONE DELLA CGIL E DI VENDOLA

In ballo, di fatto, ci sono circa 35mila euro da riconoscere a ciascun consigliere al termine dei 5 anni di legislatura. E Nichi Vendola, ex Governatore della Puglia, auspica “che il Consiglio regionale pugliese possa accogliere la sollecitazione a un ripensamento sulla questione del ripristino del Trattamento di fine mandato, abolito durante la mia ultima legislatura da Governatore”. Un dettaglio non trascurabile della proposta è che sarebbe retroattiva e dunque il Trattamento di fine mandato sarebbe riconosciuto a partire dal 2013. “Confidiamo in un atto di responsabilità a fronte di un provvedimento che sfidiamo a spiegare ai cittadini in un contesto difficile qual è quello che stiamo attraversando”, aggiunge Bucci. Vedremo quali saranno le conclusioni cui giungerà il Consiglio regionale dopo il dibattito sulla proposta.

