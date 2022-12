Riforma pensioni 2023/ Chi potrà uscire dal lavoro anno per anno

La riforma pensioni del 2023 potrebbe essere un processo molto più semplice di quel che si credeva. Stando alle nuove dichiarazioni del governo, per andare in pensione nell’anno nuovo (almeno con una soluzione temporanea), ci si baserà non solo sui contributi versati ma anche sull’età anagrafica.

In attesa di una riforma strutturale, di seguito elenchiamo gli anni di riferimento per “i più fortunati”, ovvero chi e quando potrà andare in stato di quiescenza.

Riforma pensioni 2023: chi ci potrà andare?

Con la riforma pensioni del 2023, il prossimo anno sarà ricco di pensionamenti. Si partirà dai nati nel 1956, che all’anno nuovo compiranno 67 anni e quindi potranno lasciare il lavoro entro un anno (a patto che abbiano versato 20 anni di contributi).

Anche uomini e donne nati tra il 1962 e il 1964 che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni potranno optare per la pensione anticipata, mentre tutti i nati nel 1960 avranno accesso all’Ape sociale, che è stata prorogata per un altro anno.

Ovviamente queste persone dovranno fare parte di tutte quelle categorie disagiate come disoccupati, coloro che assistono i famigliari disabili e chi svolge lavori gravosi.

Quindi:

I nati nel 1956: con la pensione di vecchiaia;

I nati nel 1962-1963: con la pensione anticipata della riforma Fornero se uomini;

Le nate nel 1963-1964: con la pensione anticipata dalla riforma Fornero se donne;

I nati nel 1960: con l’Ape social;

I nati nel 1961: con quota 103;

Le nate fino al 1962: con opzione donna sa sarà confermata la soglia dei 60 anni;

I nati nel 1965-1967: se hanno almeno 41 anni di contributi con un anno di lavoro durante la minore età e se rientrano nelle categorie disagiate.

Riforma pensioni 2023: e Opzione Donna sarà confermata?

Per quanto riguarda Opzione Donna in riforma pensioni 2023, se verrà confermata la soglia dei 60 anni, tutte le nate fino al 1962 potranno lasciare il lavoro a condizione che rientrino nelle seguenti categorie:

Caregiver;

Disoccupate;

Invalide.

Resta inoltre una piccola possibilità di pensionamento per tutte coloro che avendo versato almeno 41 anni di contributi, sono nate tra il 1965-1967. Esse, devono aver maturato un anno di lavoro durante la minore età (14-15 anni) e se rientrano nelle categorie disagiate ovvero ( invalidi civili non inferiori al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti sia a lavori usuranti che gravosi.

