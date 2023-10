Riforma pensioni 2023/ La decisione della Cei sul sostentamento del clero 2024

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO PERMANENTE CEI

Come riporta Avvenire, “il Consiglio Permanente della Conferenza episcopale italiana ha innalzato a 13,12 euro il valore del ‘punto’ per il calcolo del sostentamento del clero per l’anno 2024. Si tratta della misura base di riferimento per il sostentamento quotidiano dei sacerdoti in rapporto all’anzianità nel ministero e agli incarichi svolti negli ambiti delle strutture ecclesiastiche. Il nuovo valore dell’indice, adottato dal Consiglio nella sessione del 25 settembre scorso, accresce del 2% la misura del “punto” di 12,86 euro valido per le remunerazioni dei sacerdoti nel 2023”. Il quotidiano della Cei ricorda anche che “per il 2024 l’Istituto Centrale è tenuto a computare l’eventuale pensione Inps del sacerdote diversa da quelle del Fondo Clero, tenendo conto della rivalutazione delle pensioni del 2024. Si prevede però, in ambito governativo, di riconoscere prima di fine anno, il conguaglio che a gennaio deve allineare gli assegni all’inflazione effettiva, finora liquidata con importo provvisorio, con un aumento stimato dello 0,8%”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ZUNINO

Nel corso del Consiglio generale della Fnp-Cisl di Cosenza, come riporta lanuovacalabria.it, il Segretario generale provinciale Raffaele Zunino ha evidenziato che “le pensioni non sono ‘regalate’, ma pagate con i contributi versati in una vita di lavoro. La nostra priorità è difendere il potere di acquisto di pensioni e salari falcidiati dall’inflazione. Non si può accettare che in questo Paese sulla rivalutazione delle pensioni si continui a pensare di ‘fare cassa’ con pensionate e pensionati. Le pensionate e i pensionati italiani non sono un bancomat!”. Come ha ricordato il sindacalista, per la Fnp e per la Cisl è urgente “il confronto con il Governo su una riforma complessiva della previdenza, a partire dalla separazione tra assistenza e previdenza”.

LE RICHIESTE DI FNP E CISL

Zunino ha poi aggiunto: “Vogliamo pensioni adeguate che non perdano valore con il passare degli anni; una riforma strutturale del sistema pensionistico che riporti equità, garanzie per i giovani e per le donne, flessibilità nell’accesso, riconoscimento del lavoro di cura. Chiediamo, con l’indicizzazione piena delle pensioni, l’ampliamento dei beneficiari della quattordicesima e l’innalzamento degli importi per chi già la riceve. Vogliamo una politica fiscale più equa e una significativa riduzione delle tasse a lavoratori dipendenti e pensionati, un forte contrasto all’evasione fiscale. Bisogna, inoltre, definire e incrementare i finanziamenti per i livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), che devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale”.

