RIFORMA PENSIONI 2023/ Come raggiungere il 96% del reddito (ultime notizie)

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto del Corriere della Sera, Andrea Carbone evidenzia che un lavoratore dipendente 30enne che già investe il proprio Tfr nella previdenza integrativa può “raggiungere una pensione pari al 96% del proprio reddito investendo di tasca propria, ogni mese, solamente l’1% della propria retribuzione”. Il fondatore di Smileconomy illustra quindi i risultati di alcune simulazioni compiute, dalle quali emerge che un lavoratore 40enne dipendente in una grande azienda, potrebbe, considerando sia la pensione pubblica che quella privata maturata con il Tfr e il versamento volontario di un 1% della propria retribuzione (cui verrebbe aggiunto un 1% da parte del datore di lavoro), “arrivare ad una rendita pensionistica pari all’83% del proprio attuale reddito”.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si tratterebbe di “un risultato di tutto rispetto, che darebbe una pensione in linea con quella della generazione di nonni e genitori, che in media potevano contare su (almeno) l’80% della propria retribuzione”. I risultati “sarebbero naturalmente migliori per un 30enne, che avendo più tempo di fronte a sé, potrebbe raggiunge il 92% del proprio reddito, mentre un 50enne potrebbe passare dal 67% al 75% del proprio tenore di vita”. Carbone spiega inoltre che “i risultati raggiungibili dai lavoratori di aziende fino a 50 dipendenti potrebbero essere perfino migliori, perché oltre al Tfr maturando si potrebbe conferire anche quello maturato. Un 40enne potrebbe complessivamente raggiugnere il 93% del proprio reddito, un 50enne l’89%”.

