Riforma pensioni 2023/ Come uscire a 63 o 64 anni anche senza nuove Leggi

In assenza di una nuova riforma pensioni 2023, vorremmo far notare la differenza notevole che potrebbe succedere in caso di uscita anticipata dal lavoro. Ad oggi grazie a Quota 102 è possibile percepire la previdenza sociale, versando 38 anni di contributi e avere 64 anni d’età.

Il problema è che le situazioni da risolvere prima della fine dell’anno sono così tante, che sembra quasi impossibile che il Governo Meloni possa dar priorità alla prossima riforma pensionistica. Ma ciò, non precluderebbe la possibilità di uscire dal lavoro con anticipo.

Riforma pensioni 2023: quali sono le possibilità di uscire prima dal lavoro

Al di là che possa sussistere o meno, una nuova riforma pensioni 2023, sarà possibile percepire la pensione rispettando determinati requisiti (come l’Ape Sociale), anche senza aver raggiunto l’età massima contributiva.

Vediamo di seguito quali sono le condizioni necessarie affinché dal prossimo anno un lavoratore possa andare in stato di quiescenza.

Pensione a 64 anni di età: come fare?

Per poter andare in pensione a 64 anni di età (pur non essendoci una riforma pensioni nel 2023), è necessario aver versato un minimo di 20 anni di contributi.

Per godere del diritto di uscire dal mondo del lavoro con anticipo, è necessario maturare una rendita uguale a 2,8 volte la cifra dell’assegno sociale (pari a 1.310€ mensili).

Questo vorrebbe dire che il 90% di lavoratori potrebbero restare esclusi da questa opzione. L’unica soluzione sarebbe quella di ridurre questa che potremmo definire “limitante”, consentendo a più lavoratori di uscire a 64 anni con il metodo basato sul ricalcolo contributivo.

Pensione a 63 anni di età: come fare?

Come annunciavamo in precedenza, ammesso che la riforma pensioni per il 2023 non si concretizzi, potremmo contare sull’Ape Sociale. Tale formula consente di poter andare in pensione a 63 anni purché si ripettino tali requisiti:

Lavoratori che hanno versato 30 anni di contributi e sono disoccupati.

Lavoratori che hanno versato 30 anni di contributi e quando richiedono l’Ape Sociale assistono da minimo 6 mesi il coniuge che ha un handicap di entità grave.

Lavoratori che hanno versato 30 anni di contributi ma sono riconosciuti invalidi (civili), con una percentuale minima del 74%.

Lavoratori che hanno versato 36 anni di contributi e che nel momento in cui richiedono l’Ape Sociale, svolgono da almeno 6 anni in modo continuativo, una o più attività ritenute gravose dalla Legge.

