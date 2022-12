Riforma pensioni 2023/ Commissione Europea in dubbio: Quota 103 resterà?

Nonostante la riforma pensioni del 2023 (in via temporanea), sia stata approvata, allo stesso tempo la Commissione Europea ha deciso di dare il consenso parziale della Legge di Bilancio del prossimo anno. Questo vuol dire che ci sarebbe ancora qualcosa su cui lavorare per approvarla totalmente.

Il punto spinoso è proprio quello previdenziale, le cui critiche sull’ultima riforma non sono mancante. La Commissione Europea è in disaccordo sulla linea comunicativa del nuovo Governo, tanto che ad oggi pensiamo Quota 103 possa essere ritirata.

Riforma pensioni 2023: cosa succederà per l’UE?

La riforma pensioni del 2023 è in via peggiorativa. Se non si provvederà in tempo a far uscire qualcosa di strutturale, il rischio è quello di compromettere la stabilità dei lavoratori che vorrebbero uscire prima dal lavoro.

Paolo Gentiloni Silveri, commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione Europea, non ha fatto mancare la sua parola riguardante la Legge di Bilancio stilata da Giorgia Meloni, che in un primo momento l’ha giudicata “complessivamente positiva, ma con alcuni rilievi critici”.

Ed è proprio il punto sulle criticità che sembrerebbe preoccupare gli italiani. Quota 103 allora, si modificherà? O resterà così com’è? La situazione in verità è molto semplice, in quanto quest’ultima – nonostante i malumori – può esser approvata e lasciata allo stesso modo (almeno per il momento).

Sappiamo e sapevamo già da un po’, che la riforma pensioni del 2023 fosse una soluzione temporanea e non definitiva. Questo significa che dal 2024 in poi, ci attenderà una soluzione molto più stabile, concreta e duratura.

Nessun dietrofront quindi, per Quota 103 contenuta nella riforma pensioni del 2023. Infatti, dal prossimo anno potranno uscire dal lavoro coloro che hanno almeno 62 anni di età e che hanno maturato un minimo di 41 anni di contributi.

Una possibile variazione potremmo associarla ad Opzione Donna, anche se ancora non abbiamo dettagli al riguardo. Tutto sarà nelle mani della Commissione Europea, che deciderà in parte, le sorti delle prossime riforme di pensionamento.











