Riforma pensioni 2023/ Con Opzione Donna si avrebbero mille euro in meno

All’interno della riforma pensioni per il 2023 potrebbe prospettarsi l’Opzione Donna. Una soluzione che è stata definita come un “lusso” per le donne lavoratrici, senza però evidenziare una penalizzazione importante, ovvero l’aspetto economico.

L’Opzione Donna dà la possibilità di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. A 58 anni per le donne assunte come dipendenti, a 59 anni le lavoratrici autonome. In entrambi i casi il requisito da rispettare è quello di aver maturato e quindi versato, un minimo di 35 anni di contributi,

Riforma pensioni 2023: l’Opzione Donna “camuffa” una penalizzazione economica

Se è pur vero che l’Opzione Donna che potrebbe esser presente nella riforma pensioni 2023, consentirebbe di uscire prima dal mondo del lavoro, è anche vero che questo “privilegio”, richiede un sacrificio in cambio,

Questo sistema si basa sul calcolo retributivo puro, ma facendo dei calcoli rapidi se confrontassimo quest’ultimo con quello misto, l’Opzione Donna causerebbe una penalizzazione media della pensione mensile del 15% circa.

Percentuale che aumenterebbe con il numero degli anni in pensione (ovvero tenendo conto dell’età dell’ex lavoratrice). L’aspetto più penalizzante sarebbe – potremmo osar dire nascosto – proprio nel vantaggio dell’Opzione Donna, ovvero anticipare gli anni di uscita sul lavoro.

Infatti, più le donne hanno una giovane età, più alta sarà la percentuale penalizzante. Secondo l’Osservatorio INPS 2020 – 2021, uscendo dal lavoro a 58 anni e con 35 anni di contributi versati, rispetto al metodo misto il 90% di chi aderisce a questo sistema, perderebbe tantissimi soldi.

In numeri possiamo tradurlo come mille euro in meno di pensione. Se così fosse, sarebbe materialmente difficile se non impossibile sostenere la vita attuale, specialmente con i rincari e l’elevato tasso di inflazione che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il mondo intero.

Ci aspettiamo che la riforma pensioni per il 2023 possa essere meglio di quanto ci hanno fatto credere fino ad oggi, dato che con un sistema basato sull’Opzione Donna abbiamo compreso quanto potremmo andare in perdita.











