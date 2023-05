Riforma pensioni 2023/ Pd: il Governo ha cancellato Opzione donna

OPZIONE DONNA, LE PAROLE DI ROGGIANI E GRIBAUDO

Silvia Roggiani, deputata del Partito democratico, su Twitter scrive che “condizionandola a requisiti troppo rigorosi di fatto il governo cancella ‘Opzione donna’”. Sulla stessa linea Chiara Gribaudo, che evidenzia che “il Governo smantella, di fatto, Opzione donna, continuando la sua politica contro le donne”. La deputata del Partito democratico spiega che “gli stessi che in campagna elettorale dicevano di volerla potenziare, con il voto di oggi ne decretano la fine. Fanno riferimento a generiche, e non precisate, altre prestazioni pensionistiche, di fatto lasciando tutto com’era in legge di bilancio. Uno schiaffo per migliaia di lavoratrici ed esodate, l’ennesimo voltafaccia nei confronti delle donne, un ulteriore perdita di credibilità per la destra di governo”. Gribaudo aggiunge che “continueremo a lottare per veder ripristinata una misura che si è dimostrata, negli anni, giusta, utile e che ha contribuito a sostenere economicamente migliaia di donne”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARRELLA (CONFAEL)

Il Segretario generale della Confael Domenico Marrella, commentando il mancato aumento delle pensioni, in una nota evidenzia che “la verità è che sulle pensioni i Governi hanno sempre fatto cassa, mettendo strumentalmente i giovani contro gli anziani, mentre in realtà hanno privato le generazioni dopo il 1995 di una prospettiva previdenziale dignitosa”. “Nemmeno sui lavori usuranti e gravosi si è mai trovata una soluzione. Non c’è nessuno che non sia consapevole di questo. Ma in questi decenni Cgil, Cisl e Uil non si sono opposte davvero, basti pensare alle sole 3 ore di sciopero nel 2012 contro l’approvazione della Fornero e questo la dice lunga sul ‘filo rosso’ che ha sempre unito il sindacato e la politica, di fatto emarginando l’autonomia sindacale”, aggiunge il sindacalista.

LA RICHIESTA SULLE MINIME

Dal suo punto di vista “occorre aumentare le pensioni minime con riferimento ai contributi versati e aumentare le pensioni di chi ha le retribuzioni più basse. In particolare, va difesa la condizione delle donne, sia delle attuali pensionate (generalmente più povere), sia di quelle future, senza meccanismi penalizzanti, come è stata Opzione donna. Bisogna rivendicare l’integrazione contributiva e retributiva dei periodi di maternità e i congedi parentali”. Marrella spiega anche che “nel nostro direttivo nazionale del 15 e 16 maggio a Fiuggi affronteremo il tema del sistema pensionistico e della denatalità perché le entrate non coprono le uscite e le pensioni sono troppo basse e vanno adeguate a quelle dell’eurozona”.

