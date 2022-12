Riforma pensioni 2023/ Continuano i dubbi sulla legittimità: le modifiche

La riforma pensioni del 2023 presenta delle sfaccettature che per molti oppositori non sarebbe in linea con quel che desiderano. Il Governo Meloni però, a fronte della situazione attuale, ha dovuto prendere un provvedimento temporaneo.

Nella Legge di Bilancio del prossimo anno troviamo diverse riforme (molte delle quali sono temporanee, in attesa di quella strutturale). Ad esempio, Opzione Donna, Quota 103, Ape Sociale e tutte le rivalutazioni da effettuare nel 2023.

Riforma pensioni 2023: quali modifiche potrebbero esserci

Con la riforma pensioni del 2023 sono previste delle modifiche, che andranno ad intaccare i contribuenti che lasceranno il lavoro anticipatamente. Ad intervenire tal proposito, è il Ministro del lavoro e delle politiche sociali della Repubblica Italiana, Marina Elvira Calderone, che ha dichiarato:

“Come ha detto la presidente Meloni, la manovra va in Parlamento e il Parlamento è sovrano. Bisognerà rendere possibile un’uscita anticipata con Opzione Donna frena la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”.

Quota 103

La riforma pensioni 2023 prevede l’introduzione di Quota 103 (al posto di Quota 102), che sancisce la possibilità di uscire dal lavoro a 62 anni di età, purché vengano versati 41 anni di contributi.

La novità sta nel tetto massimo relativo all’importo dell’assegno, la cui cifra non potrà essere superiore a 5 volte il minimo INPS.

Così facendo, “obbligano” o comunque incentivano fortemente, tutti coloro che una volta oltrepassata la soglia di stipendio, a rinunciare ad uscire dal lavoro con anticipo.

APE Sociale Nel 2023 è stata confermata la stessa APE Sociale a cui siamo abituati. Ovvero, la possibilità di andare in stato di quiescenza anche a 63 anni di età, purché siano stati versati minimo 36 anni di contributi. Gli anni di contributi potrebbero ridursi a 30 anni di età, per alcune categorie di lavoratori: chi non lavora da troppo tempo, invalidi civili ed anche caregiver. Come ribadiamo spesso, una riforma pensioni strutturale sarà necessaria per ottenere una certa stabilità e soddisfazione dei lavoratori.

