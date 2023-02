Riforma pensioni 2023/ Conto INPS in rosso, ecco la perdita dell’esercizio 2023

Seppur la riforma pensioni 2023 sia una soluzione provvisoria, le parti sociali vorrebbero discutere quasi nell’immediato, di una opzione che possa aiutare donne e giovani, soprattutto in vista del possibile superamento della Legge Fornero. Le questioni però, sembrerebbero più complesse del previsto.

Infatti, il Governo sembrerebbe star temporeggiando sull’incontro che poi come dichiarato dal Ministro Calderone, è stato “rinviato per questioni improrogabili“. Ma la situazione ancora più critica, non riguarda soltanto l’impoverimento tra i pensionati, ma il conto in rosso dell’INPS, che a fine “esercizio 2023“, è tragico.

Riforma pensioni 2023: qual è la soluzione?

La riforma pensioni 2023 non basta più. Adesso occorre trovare una soluzione definitiva per superare la Fornero, migliorare la questione “futuro pensionistico dei giovani”, e apportare delle modifiche ad Opzione Donna.

A parte l’allentamento su Opzione Donna, i cui sindacati sono infuriati e il Governo che non trova la quadra, c’è una questione ancor più preoccupante, il conto in rosso dell’INPS. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha fatto notare che l’esercizio 2023 ha registrato una perdita di più di 9,7 miliardi di euro, rispetto agli 1,8 miliardi di euro in “attivo” risalenti all’esercizio 2022.

Di questo passo la situazione può soltanto peggiorare, dato che si prevede un aumento di costi per pagare le pensioni, equivalenti a 23 miliardi di euro all’anno, e oltre 50 miliardi di euro all’anno nel 2025.

Difficile a queste condizioni e previsioni, farsi una possibile idea su una ipotetica flessibilità – come era stato ragionato – riguardo Quota 41 oppure con le uscite a 62 o 63 anni, proposta da Uil, Cgil e CISL.

La tabella di marcia – a quanto dichiarato dal Governo – sarebbe quella di procedere un passo alla volta. Ma questa volta i sindacati vogliono delle prove tangibili, anche perché nel mese di aprile del 2023 uscirà il nuovo DEF (Documento di economia e finanza),

