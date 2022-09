Riforma pensioni 2023/ Cosa accadrà dopo il 25 settembre?

Con l’avvicinarsi delle elezioni, ci si chiede sempre di più, cosa dovrebbe fare il Governo riguardo la riforma pensioni 2023. Al di là del programma di ogni singolo partito, vediamo alcuni punti fondamentali sulla quale dovrebbe basarsi il futuro del sistema provvidenziale de nostro paese.

Riforma pensioni 2023: cosa farà il nuovo Governo?

In vista delle elezioni politiche, anche la riforma pensioni 2023, dovrebbe subire un cambiamento di programma. Come già anticipatamente detto, al di là del programma di ciascun partito, bisogna capire cosa ha in mente il governo per la nuova riforma.

Il consulente in materia Caudio Maria Perfetto, ha individuato 5 punti fondamentali su cui la dovrebbe basarsi la nuova riforma vediamo quali sono:

Creare posti di lavoro : senza lavoro non si potrà mai parlare di futuro pensionistico. Il modo per sostenere l’occupazione giovanile, sarebbe quello di creare un modo per favorire un ricambio generazionale, in modo che non ci sia la decontribuzione che rende sempre più povere le pensioni e costringe i giovani a lavorare più a lungo;

: senza lavoro non si potrà mai parlare di futuro pensionistico. Il modo per sostenere l’occupazione giovanile, sarebbe quello di creare un modo per favorire un ricambio generazionale, in modo che non ci sia la decontribuzione che rende sempre più povere le pensioni e costringe i giovani a lavorare più a lungo; Riforma pensionistica e Riforma del lavoro devono avvenire insieme : attuare due riforme contemporaneamente, significherebbe una crescita economica del nostro paese;

: attuare due riforme contemporaneamente, significherebbe una crescita economica del nostro paese; Flessibilità in uscita : è necessario dare ai lavoratori, la possibilità di scegliere quando andare in pensione tenendo conto sia degli anni anagrafici che di contribuzione. Ovviamente, più alte saranno le possibilità economiche del paese e più sarà difficile avere i requisiti per lasciare il lavoro;

: è necessario dare ai lavoratori, la possibilità di scegliere quando andare in pensione tenendo conto sia degli anni anagrafici che di contribuzione. Ovviamente, più alte saranno le possibilità economiche del paese e più sarà difficile avere i requisiti per lasciare il lavoro; Equità : si deve parlare di equità tra generazioni a livello pensionistico di importi;

: si deve parlare di equità tra generazioni a livello pensionistico di importi; Convergenza tra crescita e sviluppo economico: se aumenta il PIL aumenta anche non solo la ricchezza del paese, ma anche delle persone che ci vivono. Ecco perché lo sviluppo economico deve avvenire in concomitanza con la crescita economica.

Quindi per avere notizie certe riguardo la riforma pensioni 2023, bisogna attendere la formazione del nuovo Governo.

