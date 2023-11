Riforma pensioni 2023/ Le ingiuste penalizzazioni da accantonare

LE PAROLE DI RONGHI

Come riporta Ansa, Salvatore Ronghi evidenzia che “grazie al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, sarà corretta, nella manovra di Bilancio, la norma che taglia gli adeguamenti delle pensioni sia per i medici che per le altre categorie di personale della Pubblica amministrazione interessato”. Dal suo punto di vista, si tratta di “un atto di giustizia e di salvaguardia doveroso nei confronti di questi lavoratori che si fonda sul principio giuridico dei diritti acquisiti sul quale ogni lavoratore e ogni cittadino deve poter contare”. Il Presidente di “Sud Protagonista” esprime inoltre l’auspico che “anche i cosiddetti ‘millennials’, ovvero coloro che, avendo iniziato a lavorare dopo il 1993, vedranno la propria pensione calcolata interamente calcolata con il sistema contributivo, vengano salvaguardati eliminando ogni possibilità che aggravi l’eventuale raggiungimento della pensione anticipata e, in generale, che si affronti il capitolo pensioni, come sta facendo il Sottosegretario Durigon, uscendo dalla logica delle ingiuste penalizzazioni, e puntando, invece, a recuperare risorse dal taglio e dalla razionalizzazione di altre spese”.

FED/ La scommessa sui mercati che può inguaiare Powell

RIFORMA PENSIONI, LE SIMULAZIONI SULL’ANTICIPO A 64 ANNI

Tra le misure di riforma delle pensioni contenute nella Legge di bilancio c’è anche la modifica del vincolo per la pensione anticipata interamente contributiva a 64 anni, che passa 2,8 a 3 volte la pensione sociale. Secondo le simulazioni fatte da Andrea Carbone, fondatore di Smileconomy, per Repubblica, questo traguardo è raggiungibile per “un lavoratore dipendente che guadagna 46 mila euro lordi per 25 anni e un lavoratore autonomo che ne prende 63 mila euro. Prima ad entrambi “bastavano” 43 mila euro e 59 mila euro: traguardi ora riservati alle mamme lavoratrici con un figlio. Se i figli sono due, servono 40 mila euro alla lavoratrice dipendente e 55 mila euro all’autonoma”. Senza dimenticare che fino ai 67 anni la pensione non potrà superare i 2.800 euro al mese.

BASE NAVALE RUSSA IN LIBIA/ "Gli Usa perdono terreno, cosa cambia per l’Italia"

LA PROTESTA DELLA UILP

Intanto la Uilp, in una lettera consegnata ai parlamentari, esprime “la ferma contrarietà al taglio della rivalutazione delle pensioni contenuto già nella precedente legge di bilancio e confermato in questa manovra. La rivalutazione delle pensioni all’inflazione non è un aumento, ma l’unico strumento che hanno i pensionati per conservare il proprio potere d’acquisto nel tempo”. Il Segretario generale Carmelo Barbagallo ricorda anche che il sindacato, contro il blocco parziale delle rivalutazioni, ha “avanzato ricorsi all’Inps ora la pratica andrà direttamente in Tribunale per fare le cause”, con l’obiettivo poi di arrivare a un pronunciamento della Corte Costituzionale. Resta da capire quali saranno poi le tempistiche per arrivare a tale sentenza.

CARO SPESA/ L'inflazione rallenta, ma per le famiglie più costi per 500 euro all'anno

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA