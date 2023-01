Riforma pensioni 2023/ Cosa e quanto si perde con Quota 41?

La riforma pensioni del 2023, dopo diverse avversità, è stata varata. Quello su cui ancora si nutre perplessità è la Quota 41, che nel caso in cui venisse approvata a partire dal 2024, consentirebbe ai lavoratori di poter andare in pensione tre anni e mezzo prima, mentre per le donne, due anni e mezzo.

L’attuale proposta suggerisce di poter mandare in pensione le donne lavoratrici a 41 anni e 10 mesi, un anno in più per i futuri uomini pensionati. Tutto questo anticipo comporta però, un effetto non meno importante e molto gradito: una perdita economica sull’assegno sociale percepito mensilmente.

Riforma pensioni 2023: con Quota 41 fino al -12% nell’assegno

Durante il periodo in cui si pensava alla riforma pensioni del 2023, si ragionava simultaneamente sulla suddivisione in fasce d’età per Quota 41. Proposta oggi superata, visto che ormai i requisiti sono stati stabiliti, ma quel che è poco chiaro sarebbero le perdite che si registrerebbero per chi va in pensione anticipatamente.

Logicamente, coloro che abbandoneranno il posto di lavoro con tre anni e mezzo di anticipo, percepiranno un assegno previdenziale il cui importo è più basso rispetto a quello a cui siamo abituati.

Si parla di un –9% circa, per l’assegno previdenziale delle donne, mentre per gli uomini l’importo potrebbe arrivare fino ad un massimo –12%. Più grande è l’anticipo dello stato di quiescenza (quindi l’abbandono dal mondo del lavoro), maggiore sarà l’impatto sull’assegno pensionistico.

Il problema di Quota 41 sarebbero i costi esorbitanti da affrontare. Analizzando il rapporto annuale 2021 dell’INPS, l’ente previdenziale ha stimato una spesa media tra i 6 e massimo 9 miliardi di euro all’anno, per i primi 10 anni. Complessivamente spenderemmo 75 miliardi di euro.

Una cifra che scoraggia la prossima riforma pensioni ad integrare Quota 41 senza alcun’altra restrizione, come potrebbe essere quella anagrafica. Se facessimo come Quota 103, imponendo un minimo di età per poter usufruire dell’anticipo, forse potremmo far quadrare i conti.











