Riforma pensioni 2023/ Cosa è successo nel mese di maggio? Tutti i punti discussi

Sulla riforma pensioni 2023 gli argomenti citati nel mese di maggio sono stati parecchi. Seppur non si sia arrivato ad alcun punto di fermezza, sembrerebbe che Governo e Sindacati stiano insistendo su trovare più opportunità per evitare la riforma pensioni della Fornero.

Nell’articolo seguente, vedremo tutti i punti che sono stati affrontati a maggio 2022, pur nonostante non ci siano state decisioni fondamentali per poter trovare un accordo che consentisse di mettere in atto una riforma previdenziale per il 2023.

Riforma pensioni 2022/ Si discute su quota 41 che non piace a Tridico

Riforma pensioni 2023: tutti i punti oggetto di discussione

Come abbiamo detto, Governo, Sindacati, Pasquale Tridico e chi ne ha più, ne metta, hanno discusso diverse volte sulla potenziale riforma delle pensioni per il 2023. Di seguito vedremo però, quali sono stati i punti trattati e le potenziali soluzioni:

Ministro Orlando è quasi sicuro che ci saranno nuove discussioni sulla riforma pensionistica: il ministro Orlando ha voluto rassicurare i lavoratori in pensiero, che la riforma sarà strutturata affinché il sistema pensionistico possa accontentare più o meno tutti, garantendo equità e maggior stabilità economica. Unione Europea intende bloccare la riforma pensioni del 2023 nel Bel Paese: l’Unione Europea spera nel ritorno alla Fornero, dato che il debito pubblico italiano è talmente elevato che una nuova riforma potrebbe far crollare l’intero sistema, soprattutto se non razionalizzata ma attuata soltanto per “fretta”. Si aggiungono tra i problemi, la guerra in Ucraina, l’aumento dei costi delle materie prime, i problemi id stagflazione ed inflazione. Pasquale Tridico mette in campo molteplici proposte: nonostante Governo e Sindacati siano continuamente in contrasto, il presidente dell’INPS, nonché Tridico, è tornato ad esser più ottimista. Secondo il suo parere, si potrebbe lavorare accuratamente per poter consentire maggior flessibilità sull’uscita anticipata nel lavoro, consentendo altresì, una miglior sostenibilità finanziaria.

Questo è tutto quello che è accaduto nel mese di maggio del 2022, per poter attuare una nuova riforma delle pensioni per il 2023

Riforma pensioni 2023/ Tutto ancora bloccato: cosa succede tra Governo e Sindacati

