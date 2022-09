Riforma pensioni 2023/ Cosa succede adesso con Giorgia Meloni e Forza Italia

La riforma pensioni nel 2023 questa volta è tutta nelle mani di Fratelli di Italia. Ben presto (stando all’andamento del risultato delle elezioni politiche), Giorgia Meloni guiderà il nostro Bel Paese.

Dopo diverse divergenze tra Sindacati e Governi, questa volta è il turno del partito politico Fratelli d’Italia pensare a riformulare una nuova riforma per la previdenza sociale. Quel che sappiamo attualmente è che la futura presidente del Consiglio possa avere delle idee più contenute riguardo la prossima riforma pensioni.

Arianna, chi è la sorella di Giorgia Meloni/ La dedica: "Io e te come Sam e Frodo"

Riforma pensioni 2023: il programma di Fratelli d’Italia

Poco prima che Giorgia Meloni salisse in carica, sulla riforma pensioni 2023 aveva espresso delle idee più o meno concrete, ma soprattutto ambiziose. Innanzitutto, aumentare gli assegni pensionistici fino a 1000 euro, e poi di validare Quota 41 per tutti.

DIETRO LE QUINTE/ Il "messaggio" di Mattarella a Meloni sui 5 ministeri-chiave

Il problema più grande sulla riforma pensioni prevista per il 2023, riguarda le difficoltà oggettive a cui oggi dovrà pensare Giorgia Meloni. Il partito politico Fratelli d’Italia avrebbe altre priorità, ma soprattutto il carovita che sta mettendo in ginocchio l’economia italiana.

Al momento andrebbe valutato il da farsi sulle prossime scadenze, che sono Quota 102, pensando all’eliminazione o alla prorogazione dell’Ape sociale (soluzione introdotta – ricordiamo – dal centrosinistra), e Opzione Donna.

Sia Ape Sociale che Quota 102 scadranno il 31 dicembre del 2022, invece Opzione Donna resta valida per un numero limitato di lavoratrici, ovvero coloro che hanno ottenuto i requisiti entro il 31 dicembre del 2021.

Minoli: "Meloni è stata il grande alleato del Governo Draghi"/ "Lo ha sostenuto e..."

Queste sono le uniche tre misure più flessibili a cui pensare per evitare il ritorno alla Fornero. Stando sulla linea di pensiero di Matteo Salvini, la riforma di Elsa Fornero sarebbe totalmente da non prendere in considerazione.

La stessa Lega è sempre stata contrariata alla Riforma pensioni della Fornero, soprattutto dopo aver visto l’andamento di quest’ultima dopo l’esperienza con il Movimento 5 Stelle al governo.

Anche sulla Quota 100 la Lega ha avuto da ridire, ma non ha potuto far altro che accontentarsi per tre anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA