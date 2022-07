Riforma pensioni 2023/ Crisi del Governo Draghi: cosa può succedere? I 3 scenari

Prima della crisi di Governo, era complesso poter pensare ad una riforma pensioni per il 2023. Oggi la situazione si complica, perché nel caso in cui Draghi riuscisse – come vorrebbe – a dimettersi, tutte le scelte attuali si annullerebbero.

Potrebbero verificarsi tre scenari nel caso in cui il Governo dovesse cadere, che andrebbero ad inficiare negativamente sulle decisioni da prendere per la nuova previdenza sociale del prossimo anno.

Riforma pensioni per il 2023: 3 situazioni possibili

Anche le scelte già prese per la previdenza sociale, potrebbero cadere tutte se l’attuale Governo Draghi dovesse crollare. Al momento il presidente Mattarella ha rifiutato e impedito le dimissioni da parte del Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Ecco cosa potrebbe accadere:

Il Governo Draghi resta in piedi: se non dovesse avvenire il crollo e neppure le dimissioni da parte del Presidente del Consiglio, con molta probabilità si continuerebbe il lavoro attuale sulla riforma pensioni per il 2023, tra cui la proroga dell’Opzione Donna e dell’APE sociale. Caduta del Governo con un sostituito: nelle ultime ore si vocifera la possibile entrata di Giuliano Amato. Se così fosse però, probabilmente Quota 41 o altre forme di previdenza sociale, sarebbero da escludere in toto. Le ultime proposte a questo punto potrebbero saltare, con il rischio di tornare all Fornero. Caduta del Governo (Draghi) ed elezioni anticipate: il terzo scenario potrebbe dar via alle elezioni anticipate, con tutti i rischi annessi e connessi. Ad esempio, il rinvio totale della riforma pensioni 2023, che potrebbe slittare al 2024. Oppure l’introduzione di forme quali uscita anticipata o Quota 103, penalizzazioni e ricalcolo contributivo e via dicendo.

Naturalmente in quest’ultimo caso, non si potranno fare previsioni poiché dipenderà tutto ed esclusivamente da chi salirà al governo. Dunque resteremo con l’incertezza fino a quando non avverrà la situazione che dovrà succedere.

Le eventuali elezioni anticipate si terranno subito dopo l’estate (tra settembre ed ottobre)











