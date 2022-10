Riforma pensioni 2023/ Dal 1° gennaio possibilità di uscire dal lavoro a 64 anni

Sulla riforma delle pensioni del 2023 ne abbiamo sentite di tutti i colori. L’unica norma che attualmente ci regala certezza è la Quota 102 promossa dall’ente della previdenza sociale (INPS). Il problema però, è che tale riforma ha una scadenza ben specifica: il 31 dicembre del 2022.

La Quota 102 consente ad alcuni lavoratori, di poter passare alla quiescenza all’età di 64 anni. Un’occasione da sfruttare per chiunque voglia uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, dopo aver svolto tanti anni di attività lavorativa.

Riforma pensioni 2023/ DForza Italia e una nuova quota 104

Riforma pensioni del 2023: siamo sicuri venga approvata Quota 102?

La riforma pensioni del 2023 sarà nelle mani del nuovo Governo. Affinché si possa continuare a credere di uscire a 64 anni di età grazie a Quota 102, è necessario prorogare quest’ultima riforma (almeno prima della sua scadenza).

La mancata proroga di Quota 102, costringerebbe i lavoratori a dover tornare alla riforma pensioni della Fornero. In ambito lavorativo si traducerebbe uscire dal mondo del lavoro a 67 anni se non addirittura a 71 anni. Ma chi riuscirebbe a quell’età, a sostenere gli stessi ritmi di qualche anno in meno?

RIFORMA PENSIONI 2022/ Lo scoglio già pronto per il nuovo Governo (ultime notizie)

In un “eterno” stato di incertezza, il danno è di ritrovarsi come è accaduto dal primo gennaio 2022, quando molti lavoratori sono stati illusi di poter andare in stato di quiescenza a 62 anni, prima di sapere che venisse approvata Quota 102 con la possibilità di uscire a 64.

La proposta iniziale prevedeva 62 anni di età per poter percepire la pensione, più 38 anni che rappresentava il montante contributivo. Alla fine dei giochi le parti sociali hanno concordato di comune accordo – più o meno – di lasciare i contributi a 38 anni ma di aumentare l’età pensionistica, portandola a 64.

Riforma pensioni 2023/ Partiti in 'contrasto loro', ecco le proposte

Un aspetto importante da sottolineare, meglio chiamarlo diritto, è quello della cristallizzazione alla pensione. Cosa vuol dire? Che anche coloro che avranno maturato il diritto al percepimento della previdenza sociale anticipata, potranno decidere (per loro volontà), di continuare a lavorare pur avendo soddisfatto i requisiti necessari, anche se dovessero nascere nuove riforme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA