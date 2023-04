Riforma pensioni 2023/ Tridico: senza migranti conti Inps saranno critici

LE PAROLE DI TRIDICO

Intervistato dalla Stampa, Pasquale Tridico spiega che “senza i migranti tra 20 anni i conti Inps saranno critici” e che “cambiare la Legge Fornero peggiorerebbe ancora il quadro delle pensioni”. Il Presidente dell’Inps evidenzia anche che il dato sulle nuove nascite nel 2022 (392.698) rappresenta “un numero molto pericoloso per la sostenibilità delle pensioni. Troppo esiguo per garantire in prospettiva il sistema a ripartizione”. Infatti, “con meno 400 mila nuovi nati fra circa 20 anni avremo 230 mila diplomati e 70 mila laureati. Secondo le attuali condizioni, in 150 mila avranno un lavoro”, contro uno stock attuale di pensionati pari a 16,5 milioni. “In prospettiva, con questa demografia, avremo più o meno lo stesso numero di persone che vanno in pensione e che entrano nel mercato del lavoro. Quindi un rapporto di uno a uno. Troppo esiguo”, aggiunge Tridico, secondo cui, “se nulla cambia, avremo tra dieci anni un rapporto di 1,3, e dopo il 2040 arriviamo alla soglia dell’uno a uno, un numero che definirei davvero critico”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, con il Def “il Governo ha sbarrato ogni possibilità a una prossima riforma del sistema pensionistico. I soli tre miliardi disponibili per interventi di natura sociale per la prossima legge di Bilancio saranno destinati esclusivamente a un parziale taglio del cuneo fiscale. Semplicemente, per la previdenza non rimane niente”. Di fatto, l’Esecutivo “non sta mantenendo le promesse sventolate in campagna elettorale. La legge Fornero è ancora viva e vegeta perché ‘Quota 41’ è una finestra che ha un preciso arco temporale di durata: non è una misura strutturale. Per ogni ‘Quota’ fin qui individuata – Quota 100, 102 e 103 – i paletti erano rigidi e legati a un numero di anni di contributi altissimo”.

I PROBLEMI DELLE QUOTE

L’ex ministro del Lavoro, intervistato da pensionipertutti.it, ricorda che “Quota 103 riguarderà solo 18.000 lavoratori. Anche in questo caso, come già per Opzione Donna, la platea si è ristretta moltissimo. Chi può avere una Quota così alta di contributi? Prevalentemente i dipendenti del settore pubblico e, in particolare, i lavoratori maschi. I lavoratori del settore privato, come è noto, hanno carriere professionali più discontinue, in special modo le donne, ed è più difficile che possano raggiungere un tetto così alto. Si tratta, in sostanza, di misure pensionistiche destinate a specifiche platee con carriere lunghe e stabili, non di una flessibilità universale: misure che non rispecchiano gli attuali andamenti del mercato del lavoro, soprattutto se pensiamo alle carriere maggiormente precarie che interesseranno le giovani generazioni”.

