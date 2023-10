Riforma pensioni 2023/ Anief ricorda l’importanza di far valere tutti i servizi di lavoro svolti

IL “PROMEMORIA” DELL’ANIEF

In una video-intervista a Teleborsa, Marcello Pacifico ricorda che “il sistema delle pensioni quest’anno cambia, non ci sarà più Opzione Donna ed è importante dichiarare all’Inps tutto il servizio per il ruolo svolto entro il 31 dicembre, al fine dell’accredito nell’estratto contributivo, perché potrebbe essere perso”. Diventa quindi fondamentale far valere tutti i servizi di lavoro svolti, anche quelli precedenti all’immissione in ruolo, controllando che siano presenti nel proprio estratto contributivo Inps. Il Presidente nazionale dell’Anief sottolinea anche che una distrazione in questo senso potrebbe comportare la perdita di risorse “pari circa un terzo degli stipendi ricevuti dai precari durante la loro carriera da supplenti”. Pacifico spiega, infine, l’importanza di recuperare con apposito ricorso il salario accessorio, la Carta del docente e non per ultimo l’assegno una tantum dell’indennità di vacanza contrattuale. Questi emolumenti servono anche per farli conteggiare a livello contributivo e quindi per avere una pensione maggiore”.

Cesare Damiano evidenzia che “la Legge di bilancio, al di là delle promesse elettorali di ‘cancellazione della legge Fornero’, mai avvenuta, va nella direzione opposta: in pensione si andrà più tardi e con assegni più magri. Non viene neanche mantenuto lo ‘status quo’. Vale per Quota 103, per l’Ape sociale e per Opzione Donna ma, cosa più grave, vale soprattutto per i giovani”. L’ex ministro del Lavoro ricorda, infatti, che viene alzata la soglia relativa al futuro assegno attualmente prevista per andare in pensione a 64 anni con il sistema contributivo pieno pari da 2,8 volte a 3 volte la pensione minima. Tra l’altro, “per le lavoratrici rimane a 2,8 se hanno un figlio e a 2,6 se ne hanno due. Un copia incolla della bruttura fatta l’anno scorso con Opzione Donna”.

Restando in casa Pd, partito cui appartiene Damiano, Annamaria Furlan, ex Segretaria generale della Cisl e ora Senatrice dem, spiega che “ogni giorno emerge un nuovo dettaglio sulla manovra finanziaria del governo Meloni, ogni giorno è più chiaro che fa cassa sugli attuali pensionati e su quelli futuri. Il quadro che emerge è drammatico: si allunga l’età pensionabile, i pensionati sono sempre più poveri, e si registra un accanimento speciale per le lavoratrici ed i lavoratori pubblici, i giovani disoccupati e i precari”. L’ex sindacalista sottolinea che vi sono “tagli all’indicizzazione delle pensioni, penalizzazioni economiche per Quota 103, 8 miliardi di tagli alle future pensioni dei lavoratori pubblici, un ulteriore peggioramento di Opzione donna”.

