Riforma Pensioni 2023/ Damiano non ci sta: la soluzione per chi percepisce poco

La riforma pensioni 2023 sta allertando tutti coloro che hanno voglia di comprendere, cosa succederà a fine anno. In una recente intervista al giornale “Riformista“, è intervenuto Cesare Damiano, Ex Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana.

Durante l’intervista Damiano ha parlato non solo della futura ricetta per pubblicare una nuova riforma pensioni, bensì, anche di quello che potrebbe accadere con la prossima campagna elettorale.

Riforma Pensioni 2023: la proposta di Damiano

Il tempo per trovare una soluzione in extremis sulla riforma pensioni 2023 è sempre più corto. Così Damiano, ha pensato bene di parlare della Quota 41 e dall’uscita dal lavoro a 63 anni.

Ecco infatti, le sue parole al giornale Riformista:

«Occorre superare la legge Monti-Fornero. Va bene prevedere una flessibilità in uscita dai 63 anni, non solo per i lavori usuranti o gravosi, prevedendo una leggera penalizzazione per ogni anno prima dei 67 anni di età, da calcolare solo sulla parte retributiva. Va poi abbassata a 41 anni di contributi l’uscita dal lavoro per i cosiddetti precoci».

Un’attenzione particolare va anche ai soggetti che percepisco un reddito pensionistico inferiore alla media e ai diritti – talvolta mancati – delle donne lavoratrici. A tal proposito l’ex Ministro ha spiegato che:

«Ma non basta: vanno resi strutturali sia l’Ape sociale che Opzione Donna e vanno valorizzati i contributi delle figure più fragili: donne e giovani, considerando i periodi di maternità e di formazione.

Un segnale chiaro va dato a chi percepisce pensioni troppo basse: vanno rivalutate le pensioni fino a 1.500 euro lordi mensili, estendendo fino a quel limite la quattordicesima mensilità e tenendo conto dei contributi versati. La previdenza non ha bisogno di propaganda e di altri aggiustamenti provvisori, ma di soluzioni definitive che facciano passare il sistema dall’attuale e anacronistica rigidità ad una moderna flessibilità».

