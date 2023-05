Riforma pensioni 2023/ La Cgil ricorda gli obiettivi della mobilitazione unitaria

LE PAROLE DI FRACASSI (CGIL)

Gianna Fracassi, vice segretaria generale della Cgil, intervistata da collettiva.it, oltre a commentare i contenuti del Decreto lavoro, ricorda che è iniziata la mobilitazione unitaria con Cisl e Uil in cui verranno ricordati “con chiarezza quali sono gli obiettivi del sindacato in questa fase”. La sindacalista aggiunge che “quello che avverrà alla fine del percorso di mobilitazione unitaria, non siamo in grado di dirlo, lo decideremo insieme a Cisl e Uil. Sicuramente noi stiamo indicando una serie di obiettivi che dovranno avere una chiara declinazione in legge di bilancio. Se non li conterrà, sarà un grave problema perché stiamo ponendo questioni di merito importanti. Dal sostegno al welfare, dalla sanità all’istruzione. E poi servono le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici e provvedere a una seria riforma delle pensioni, nuove politiche industriali solo per citare alcune delle richieste contenute nella piattaforma unitaria”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DE BORTOLI

In un articolo dedicato al nuovo libro di Sergio Rizzo “Il Titanic delle pensioni”, Ferruccio de Bortoli evidenzia che “il sistema pensionistico in un Paese sempre più anziano – età media 48 anni, era meno di 30 anni nel 1950 – non regge. Lo segnala molto bene, con scenari inquietanti, l’ultimo Documento di economia e finanza (Def) che può essere riassunto così: solo con una forte immissione di immigrati regolari si può allargare la platea contributiva e innalzare il tasso di natalità. Com’è avvenuto in Germania e in Svezia. Non bastano gli asili nido. E non si potrà continuare a lungo – come si è fatto con la riduzione del cuneo – a scaricare sulla fiscalità generale una quota crescente di contributi, peraltro evasi in forma massiccia”.

LA MARCIA INDIETRO DI 80 ANNI

L’ex direttore di Sole 24 Ore e Corriere della Sera aggiunge che “separare l’assistenza dalla previdenza farebbe emergere costi collettivi e individuali oggi invisibili o rimossi” e spiega che “Rizzo è favorevole a un sistema a capitalizzazione non solo per il secondo pilastro ma anche per il primo. Una marcia indietro di 80 anni. Ma soprattutto un bagno di umiltà in un Paese che si illude di poter vivere ancora a lungo al di sopra delle proprie possibilità”. Nel libro di Rizzo viene anche ricordato che” fino al 1945 il sistema pensionistico era a capitalizzazione, cioè i contributi venivano versati in un fondo e poi investiti. Un po’ come fanno i fondi pensione oggi”, ma “l’Italia non era ancora stata liberata del tutto che un decreto luogotenenziale (1° marzo 1945) del governo Bonomi apriva alla ripartizione”.

